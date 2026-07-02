Samsung отключает с концами «Сообщения». Что делать владельцам Galaxy?

Компания Samsung официально заявила о полном прекращении поддержки приложения Samsung Messages в июле 2026 года. После этого владельцы совместимых смартфонов Galaxy больше не смогут использовать его для обычной переписки, но им останутся доступны только экстренные сообщения на номера служб спасения или контакты, назначенные в качестве экстренных.На самом деле Samsung готовилась к этому шагу несколько лет. Еще в 2022 году компания сделала «Google Сообщения» приложением для обмена сообщениями по умолчанию, а с 2024 года вовсе перестала устанавливать Samsung Messages на новые устройства. Поэтому владельцам актуальных моделей, включая серию Galaxy S26, ничего делать не придется — нужное приложение уже предустановлено.Если же вы пользуетесь более старым смартфоном Galaxy и до сих пор не переходили на Google Messages, вам стоит сделать это уже сейчас. Достаточно установить приложение из Google Play и выбрать его в качестве программы для SMS по умолчанию. Все существующие переписки сохранятся, а после отключения Samsung Messages вы продолжите пользоваться сообщениями без каких-либо ограничений.Интересно, что изменения коснутся не всех устройств. Смартфоны с Android 11 и более старыми версиями ОС продолжат работать с Samsung Messages. Сам производитель объясняет отказ от собственного клиента преимуществами сервисов Google Messages, включая поддержку стандарта RCS, расширенные функции безопасности, ИИ-возможности, а также синхронизацию чатов между смартфоном и планшетом.