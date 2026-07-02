Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Samsung отключает с концами «Сообщения». Что делать владельцам Galaxy?

Фархад


Компания Samsung официально заявила о полном прекращении поддержки приложения Samsung Messages в июле 2026 года. После этого владельцы совместимых смартфонов Galaxy больше не смогут использовать его для обычной переписки, но им останутся доступны только экстренные сообщения на номера служб спасения или контакты, назначенные в качестве экстренных.

На самом деле Samsung готовилась к этому шагу несколько лет. Еще в 2022 году компания сделала «Google Сообщения» приложением для обмена сообщениями по умолчанию, а с 2024 года вовсе перестала устанавливать Samsung Messages на новые устройства. Поэтому владельцам актуальных моделей, включая серию Galaxy S26, ничего делать не придется — нужное приложение уже предустановлено.

Если же вы пользуетесь более старым смартфоном Galaxy и до сих пор не переходили на Google Messages, вам стоит сделать это уже сейчас. Достаточно установить приложение из Google Play и выбрать его в качестве программы для SMS по умолчанию. Все существующие переписки сохранятся, а после отключения Samsung Messages вы продолжите пользоваться сообщениями без каких-либо ограничений.

Интересно, что изменения коснутся не всех устройств. Смартфоны с Android 11 и более старыми версиями ОС продолжат работать с Samsung Messages. Сам производитель объясняет отказ от собственного клиента преимуществами сервисов Google Messages, включая поддержку стандарта RCS, расширенные функции безопасности, ИИ-возможности, а также синхронизацию чатов между смартфоном и планшетом.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Скрытая настройка Samsung Galaxy прокачает меню открытых приложений. После неё возвращаться к стандартному виду не захочется
Проверили в морозе, жаре и под водой. Эти смартфоны оказались самыми живучими
Вышло обновление One UI 8.5 для популярных складных смартфонов Samsung

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также