Samsung открыто дала понять, что ничего нового в Galaxy S26 не будет

За несколько дней до официальной презентации Galaxy Unpacked компания Samsung решила запустить промокампанию. Но вместо намёков на действительно полезные нововведения, новые ролики полностью посвящены Galaxy AI. Похоже, в этом году бренд опять отделается минимальными изменениями и кучей нейрофункций, которые чуть позже появятся и на старых моделях.
Также Samsung тизерит новый многомодальный ввод, который упростит редактирование. Пользователи смогут описывать, как они хотят изменить свои изображения, простыми словами или даже рисовать фигуры, которые затем будут преобразованы в реалистичные объекты. Но проблема в том, что нарисовать фигуру и преобразовать её в объект можно ещё со времён Galaxy S24.
Отметим, что с 2023 года каких-либо серьёзных изменений флагманская линейка Galaxy S не получала. Более того, компания убила стилус, лишив его большей части функций. Samsung явно даёт понять, что для неё в приоритете ИИ, а не внедрение инновационных камер, аккумуляторов или хотя бы магнитов для беспроводной зарядки.
Единственным частично полезным нововведением в будущем топе Samsung станет локальный антишпион — ограничение видимости отдельных приложений на дисплее. Но и эта фича станет эксклюзивом только Galaxy S26 Ultra.
Напомним, презентация Galaxy Unpacked пройдёт уже 25 февраля.