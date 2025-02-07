Samsung отменила релиз обновления One UI 7.0 из-за своей ошибки







Владельцы флагманов Samsung остались без крупного обновления One UI 7.0 на базе Android 15, хотя инсайдеры утверждали, что компания выпустит прошивку 7 февраля. Как выяснилось, ошибка в последней бета-версии отодвинула релиз ещё на пару недель, как минимум.

Владельцы флагманов Samsung остались без крупного обновления One UI 7.0 на базе Android 15, хотя инсайдеры утверждали, что компания выпустит прошивку 7 февраля. Как выяснилось, ошибка в последней бета-версии отодвинула релиз ещё на пару недель, как минимум.

Согласно сообщению от представителей компании на корейском сайте Samsung, им придётся выпустить ещё одну бета-версию One UI 7 для серии Galaxy S24, чтобы решить проблему с неккоректной калибровкой цветопередачи дисплея. Согласно сообщению от представителей компании на корейском сайте Samsung, им придётся выпустить ещё одну бета-версию One UI 7 для серии Galaxy S24, чтобы решить проблему с неккоректной калибровкой цветопередачи дисплея. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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К сожалению, сроки выхода четвёртой бета-сборки One UI 7 для серии Galaxy S24 не раскрываются. Если она выйдет на следующей неделе, то общедоступный релиз состоится к концу февраля.