Samsung поднимает цены на смартфоны Galaxy. Разница очень существенная

Олег
Фото: Unsplash 

Компания Samsung готовится поднять цены на грядущую флагманскую линейку смартфонов Galaxy. Об этом пишет Gizmochina. 

Согласно источнику, после релиза на Galaxy Unpacked все модели линейки S существенно подорожают. Это касается Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Например, базовый S26 с 256 Гб накопителем обойдется минимум в 999 евро (около 90,5 тыс руб), тогда как S25 стоил 959 евро (около 86,5 тыс руб). Модель S26 Plus подорожает с 1169 евро до 1269 евро (около 105,5 и 115 тыс руб). Самые доступные версии со 128 Гб могут исчезнуть из линейки.

Что касается модели S26 Ultra, то здесь Samsung пойдет на небольшую хитрость. Базовая версия на 256 Гб останется с прежним ценником, но конфигурации с увеличенным накопителем подорожают сильнее. Аналогичный сценарий ранее инсайдеры предсказывали для недорогих и среднебюджетных смартфонов. 
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
И это ответ на AirPods Pro 3? Взгляните на Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro сами
Не хуже iPhone 17: Samsung решила утешить всех, кто ждет Galaxy S26 и хочет его купить
Смартфоны Samsung Galaxy наконец получат достойную альтернативу Apple Face ID

