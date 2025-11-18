Samsung показала кардинальные изменения дизайна One UI для смартфонов Galaxy

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung раскрыл подробности о будущем дизайна фирменной оболочки One UI. Похоже, в Android 17 нас ждёт одно из самых значительных визуальных обновлений за последние годы.
В коротком тизере Samsung показала переход от плоских, однотонных цветов к более динамичной, прозрачной эстетике. Новый интерфейс предложит матовые панели, лёгкое размытие и эффекты глубины, благодаря которым элементы будут казаться парящими над обоями. Скорее всего, к релизу One UI 9 на базе Android 17 летом 2026 года к этому списку добавятся и другие нововведения интерфейса.
Как бы странно ни звучало, но, похоже, Apple снова задала тренд. Многие другие производители гаджетов уже успели представить свою реализацию «жидкого стекла», а теперь к ним присоединилась и Samsung.