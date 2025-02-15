Samsung порадовала владельцев бюджетных смартфонов Galaxy

Фото: Unsplash
Компания Samsung начала тестировать One UI 7 на одной из своих «бюджеток», вышедшей около двух лет назад. Об этом пишет Gizmochina.
При этом нейросетевого пакета Galaxy AI ожидать не стоит — едва ли производительность этого смартфона начального уровня потянет ИИ-функции. Прямо сейчас One UI 7 для Galaxy A15 находится на первом этапе тестирования в виртуальной среде RTL (Remote Test Lab), а значит пройдет несколько недель до её релиза. И всё же владельцам модели очень приятно осознавать, что Samsung о них не забыла.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides