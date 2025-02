Samsung порадовала владельцев бюджетных смартфонов Galaxy

Фото: Unsplash



Компания Samsung начала тестировать One UI 7 на одной из своих «бюджеток», вышедшей около двух лет назад. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, энтузиасты заметили появление тестовой версии прошивки One UI 7.0 на базе Android 15 для недорогого и не очень свежего смартфона Galaxy A15. Модель вышла в 2023 году с One UI 6.0 на борту и грядущая «семерка» станет его первым большим апдейтом. Вместе с ним владельцы A15 получат такие функции, как раздельную «шторку» для уведомлений и кнопок быстрой настройки, NowBar и дополнительные фичи для кастомизации рабочего стола и локскрина.При этом нейросетевого пакета Galaxy AI ожидать не стоит — едва ли производительность этого смартфона начального уровня потянет ИИ-функции. Прямо сейчас One UI 7 для Galaxy A15 находится на первом этапе тестирования в виртуальной среде RTL (Remote Test Lab), а значит пройдет несколько недель до её релиза. И всё же владельцам модели очень приятно осознавать, что Samsung о них не забыла.