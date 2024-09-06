Samsung порадовала владельцев смартфонов Galaxy суперудобным нововведением. Apple стоит поучиться

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung начала развертывание обновления One UI 6.1.1, в котором, среди прочего, удобно прокачали работу с файлами. О нововведении написали в SamMobile.

Согласно источнику, в нативном приложении «Файлы» от Samsung замечена новая всплывающая панель. Она помогает быстро найти нужную папку при копировании или перемещении файлов внутри хранилища.

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Работает это так: при выборе файла и нажатии «Копировать / Переместить» в середине экрана появляется небольшое всплывающее окно с файловой системой. В нем можно выбрать папку назначения и вставить туда файл, не покидая текущей локации ФС. Это крайне удобная фича, которую хотелось бы увидеть и в других ОС, в том числе у Apple. 

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Источник:
SamMobile
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