Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Фото: UnsplashСогласно источнику, апдейт начал распространяться для всех владельцев часов Samsung Galaxy Watch FE. Это пока не One UI 8, а более минорный патч, который однако же предоставляет «улучшения производительности» и исправления безопасности. Подробностей о закрытых уязвимостях вендор не раскрывает.
Компания Samsung выпустила обновление для одной из моделей своих умных часов. О нем пишут в 9to5google.
Компания Samsung выпустила обновление для одной из моделей своих умных часов. О нем пишут в 9to5google.
Сборка получила номер R866USQS1AYE9 и включает в себя также патч безопасности от Google за июнь.
Помимо этого, пару дней назад Samsung анонсировала выход первой бета-версии One UI 8 Watch для некоторых моделей часов. Ожидается, что апдейт принесет много улучшений и новых функций, среди которых улучшенное отслеживание здоровья: «Руководство по времени отхода ко сну», которая предложит «оптимальное время отхода ко сну на основе вашего образа жизни и режима сна, а также отправит напоминания, чтобы помочь вам придерживаться его», опция Vascular Load для измерения количества стресса на сосудистую систему во время сна, а также встроенного «тренера» по бегу.
Прошивку в числе первых смогут попробовать владельцы этих часов:
- Galaxy Watch 7
- Galaxy Watch Ultra
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 6
- Galaxy Watch 6 Classic
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch 5 Pro.
Грядущие новые часы Galaxy Watch 8, скорее всего, получат One UI 8 Watch прямо «из коробки».
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