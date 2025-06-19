Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

Компания Samsung выпустила обновление для одной из моделей своих умных часов. О нем пишут в 9to5google.

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Согласно источнику, апдейт начал распространяться для всех владельцев часов Samsung Galaxy Watch FE. Это пока не One UI 8, а более минорный патч, который однако же предоставляет «улучшения производительности» и исправления безопасности. Подробностей о закрытых уязвимостях вендор не раскрывает.

Сборка получила номер R866USQS1AYE9 и включает в себя также патч безопасности от Google за июнь.

Помимо этого, пару дней назад Samsung анонсировала выход первой бета-версии One UI 8 Watch для некоторых моделей часов. Ожидается, что апдейт принесет много улучшений и новых функций, среди которых улучшенное отслеживание здоровья: «Руководство по времени отхода ко сну», которая предложит «оптимальное время отхода ко сну на основе вашего образа жизни и режима сна, а также отправит напоминания, чтобы помочь вам придерживаться его», опция Vascular Load для измерения количества стресса на сосудистую систему во время сна, а также встроенного «тренера» по бегу.

Прошивку в числе первых смогут попробовать владельцы этих часов:

  • Galaxy Watch 7
  • Galaxy Watch Ultra
  • Galaxy Watch FE
  • Galaxy Watch 6
  • Galaxy Watch 6 Classic
  • Galaxy Watch 5
  • Galaxy Watch 5 Pro.

Грядущие новые часы Galaxy Watch 8, скорее всего, получат One UI 8 Watch прямо «из коробки». 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

tellurian
+2456
tellurian
Напишите ещё про то, что Самсунг планирует в ближайшее время начать брать плату в виде подписки за часть функци умных часов. Особенно со старых устройств. Сегодня читал в двух местах.
2 часа назад в 19:16
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