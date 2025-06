Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Фото: Unsplash



Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch FE

Galaxy Watch 6

Galaxy Watch 6 Classic

Galaxy Watch 5

Galaxy Watch 5 Pro.

Согласно источнику, апдейт начал распространяться для всех владельцев часов Samsung Galaxy Watch FE. Это пока не One UI 8, а более минорный патч, который однако же предоставляет «улучшения производительности» и исправления безопасности. Подробностей о закрытых уязвимостях вендор не раскрывает.Сборка получила номер R866USQS1AYE9 и включает в себя также патч безопасности от Google за июнь.Помимо этого, пару дней назад Samsung анонсировала выход первой бета-версии One UI 8 Watch для некоторых моделей часов. Ожидается, что апдейт принесет много улучшений и новых функций, среди которых улучшенное отслеживание здоровья: «Руководство по времени отхода ко сну», которая предложит «оптимальное время отхода ко сну на основе вашего образа жизни и режима сна, а также отправит напоминания, чтобы помочь вам придерживаться его», опция Vascular Load для измерения количества стресса на сосудистую систему во время сна, а также встроенного «тренера» по бегу.Прошивку в числе первых смогут попробовать владельцы этих часов:Грядущие новые часы Galaxy Watch 8, скорее всего, получат One UI 8 Watch прямо «из коробки».