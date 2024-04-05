Samsung порадует владельцев старых и новых смартфонов Galaxy абсолютно бесплатно



Компания Samsung готовит обновление своего приложения для камеры, которое добавит новые фичи новым и старым смартфонам Galaxy. Об этом написали в SamMobile.



Речь идет о приложении Expert RAW — Samsung запустила его для профессионалов съемки, которым недостаточно функциональности стандартной утилиты камеры. Оно было выпущено пару лет назад, а сейчас может привнести на ряд моделей Galaxy крутое улучшение камеры абсолютно бесплатно.







Содержимое свежей бета-версии Expert RAW указывает на то, что в ближайшем его релизе появится новый режим AstroPortrait. Он предназначен для съемки портретов людей, которые стоят на фоне звездного неба. После того как снимок с человеком в кадре будет сделан, фотограф попросит его отойти и смартфон заснимет ночное небо, объединив две фотографии в одну.



Режим Expert RAW должен появиться в смартфонах Galaxy Note 20 Ultra и новее, Galaxy S20 Ultra и новее, Galaxy Z Fold 2 и новее. Среднебюджетные и недорогие модели фичу не получат.