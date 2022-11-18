Samsung позволит запускать на телевизорах любые игры. Консоль или ПК больше не нужны





По данным Engadget, начиная со следующей недели Samsung начнёт выпускать обновления прошивки для телевизоров 2021 модельного года. После установки апдейта на них появится возможность использовать облачные игровые сервисы GeForce Now, Amazon Luna и ещё несколько других.



Благодаря облачному геймингу на телевизорах можно будет играть в игры ААА-уровня с тяжёлой графикой. При этом не потребуется какое-либо дополнительное оборудование (игровая консоль, компьютер с геймерской видеокартой и т. п.), нужна только подписка на игровой сервис.



Поддержку облачного гейминга получат почти все модели телевизоров Samsung, выпущенные в 2021 году, как топовые, так и недорогие:





AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q70

Q95

QN700

QN800

QN850

QN900

LS03A

WS1A

В зависимости от сервиса и уровня подписки обладателям телевизоров Samsung может быть доступно несколько тысяч игр, в том числе с поддержкой разрешения 4K (а на топовых моделях — выборочно до 8K). Во флагманских моделях Q70A, AU8000, QN90A и Q60A появится полноценный игровой центр с универсальным каталогом, синхронизацией игрового процесса и прочими преимуществами. В более новых моделях телевизоров Samsung изначально реализована поддержка облачного гейминга.