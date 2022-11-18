Samsung Игры

Samsung позволит запускать на телевизорах любые игры. Консоль или ПК больше не нужны

Александр



По данным Engadget, начиная со следующей недели Samsung начнёт выпускать обновления прошивки для телевизоров 2021 модельного года. После установки апдейта на них появится возможность использовать облачные игровые сервисы GeForce Now, Amazon Luna и ещё несколько других.

Благодаря облачному геймингу на телевизорах можно будет играть в игры ААА-уровня с тяжёлой графикой. При этом не потребуется какое-либо дополнительное оборудование (игровая консоль, компьютер с геймерской видеокартой и т. п.), нужна только подписка на игровой сервис.

Поддержку облачного гейминга получат почти все модели телевизоров Samsung, выпущенные в 2021 году, как топовые, так и недорогие:

  • AU7000
  • AU8000
  • AU9000
  • Q50
  • Q60
  • Q70
  • Q95
  • QN700
  • QN800
  • QN850
  • QN900
  • LS03A
  • WS1A

В зависимости от сервиса и уровня подписки обладателям телевизоров Samsung может быть доступно несколько тысяч игр, в том числе с поддержкой разрешения 4K (а на топовых моделях — выборочно до 8K). Во флагманских моделях Q70A, AU8000, QN90A и Q60A появится полноценный игровой центр с универсальным каталогом, синхронизацией игрового процесса и прочими преимуществами. В более новых моделях телевизоров Samsung изначально реализована поддержка облачного гейминга.

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Комментарии

+4467
Carter_Mayers
На Philips OLED этого года, тоже есть облачные геймерские сервисы только приставку игровую они всё равно не заменят. Время убить пойдёт, но ТВ не станет Боксом или Плойкой
2 часа назад в 19:23
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+164
Куцов
Мне кажется Кузнецов и так на телевизоре свои статьи пишет ) по другому я не могу объяснить почему у него так плохо получается.
2 часа назад в 19:24
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