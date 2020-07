Samsung и британский lifestyle-журнал Dezeen объявили шорт-лист участников по итогам международного конкурса идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров. В число 15 лучших креативных проектов вошли стильные конструкции для хранения вещей, детские игрушки, предметы мебели и аксессуары.Согласно условиям конкурса, участникам было необходимо спроектировать поделки, используя картонную упаковку и подручные средства. Все работы, вошедшие в короткий список, были выполнены из коробок интерьерных телевизоров The Serif, The Frame или The Sero. Среди самых необычных примеров применения картонных деталей – детская лошадка-качалка, усилитель звука в форме граммофона и фигуры редких животных, находящихся под угрозой исчезновения.Для пользователей по всему миру это креативное состязание стало настоящим творческим приключением – особенно учитывая, что в этот период многие оставались дома в условиях самоизоляции. С начала объявления конкурса, итоги которого будут подведены в сентябре, было прислано более 1 500 заявок из 82 стран. Общий призовой фонд составляет 20 000 долларов, а победитель получит главный приз в размере 10 000 долларов.На проведение необычного соревнования организаторов вдохновила концепция экоупаковки компании – Eco-Packaging. Благодаря инновационному дизайну коробок интерьерных телевизоров Samsung, пользователи могут использовать картонные детали для своих творческих целей. Оригинальное решение, позволяющее создавать предметы домашнего обихода, направлено на сокращение отходов и формирование более экологичного образа жизни.