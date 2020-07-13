Samsung и британский lifestyle-журнал Dezeen объявили шорт-лист участников по итогам международного конкурса идей для повторного использования картонной упаковки от телевизоров. В число 15 лучших креативных проектов вошли стильные конструкции для хранения вещей, детские игрушки, предметы мебели и аксессуары.
Согласно условиям конкурса, участникам было необходимо спроектировать поделки, используя картонную упаковку и подручные средства. Все работы, вошедшие в короткий список, были выполнены из коробок интерьерных телевизоров The Serif, The Frame или The Sero. Среди самых необычных примеров применения картонных деталей – детская лошадка-качалка, усилитель звука в форме граммофона и фигуры редких животных, находящихся под угрозой исчезновения.
Для пользователей по всему миру это креативное состязание стало настоящим творческим приключением – особенно учитывая, что в этот период многие оставались дома в условиях самоизоляции. С начала объявления конкурса, итоги которого будут подведены в сентябре, было прислано более 1 500 заявок из 82 стран. Общий призовой фонд составляет 20 000 долларов, а победитель получит главный приз в размере 10 000 долларов.
На проведение необычного соревнования организаторов вдохновила концепция экоупаковки компании – Eco-Packaging. Благодаря инновационному дизайну коробок интерьерных телевизоров Samsung, пользователи могут использовать картонные детали для своих творческих целей. Оригинальное решение, позволяющее создавать предметы домашнего обихода, направлено на сокращение отходов и формирование более экологичного образа жизни.
Дизайн-проекты, вошедшие в шорт-лист:
Граненый мультифункциональный контейнер, состоящий из двух цилиндрических объемов разного размера. Может быть использован в качестве горшка для растений, прикроватного столика или контейнера для хранения. Архитектор Francesco Pierazzi, Лондон, Великобритания
Органайзер. Может быть использован для хранения канцелярских принадлежностей, инструментов, цветов или продуктов. Joseph I’Anson, Лондон, Великобритания
Прикроватный столик. Удобен в качестве подставки для кружки, хранения пульта или газет. Нина Нечаева и Алексей Штельмах. Москва, Россия
Этажерка для обуви. Loong Jin Yoong of Convoy, Куала-Лумпур, Малайзия
Интерьерная полка с пятью выдвижными ящиками. Revaz Berdzenishvili, Стокгольм, Швеция
Корзина для хранения. Akhil Kumar, Мумбаи, Индия
Журнальный столик с нишей для хранения. Georgia Kasmin и Frank Lin, Лондон, Великобритания
Детский домик. Ольга Теслер, Лос-Анжелес, США
Усилитель звука. Pushan Panda, Сан-Франциско, США
Лошадка-качалка для детей. André Cardoso, Брага, Португалия
Пара столиков разной высоты, которые используются в Южной Корее для ужина и подачи еды, Kiyong Lee и Yejin Kim of beFormative, Сеул, Южная Корея
Животные, находящиеся под угрозой исчезновения: белый медведь, черный носорог и морская черепаха, Sarah Willemart и Matthieu Muller, Studio Fantasio, Ватерлоо, Бельгия
Тумба в кубическом стиле, Dan White и James Allerton, Теддингтон, Великобритания
Модульная система хранения, Abigail Whitelow, Лондон, Великобритания
Серия интерьерных подставок для открыток. Koji Yamaura, Маунтин-Вью, США
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И что будет с одной стороной после доставки в дождь и грязь?
Как потом эту коробку с улицы дезинфицировать, чтобы с этих поделок есть, и чтобы в них барахтались дети?