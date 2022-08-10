Samsung Galaxy Watch5

Samsung представила Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro

Олег

Watch5


Ежегодная презентация Samsung Galaxy Unpacked в самом разгаре, и компания только что представила двое новых смарт-часов — Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro.

По заявлениям компании, новые часы еще лучше отслеживают фазы и качество сна, предлагают еще больше вариантов внешнего вида, а также повышенную прочность корпуса.

Новые Galaxy Watch5 оснащены биоактивным датчиком Samsung BioActive. Он умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, а также уровень стресса. Кроме того, часы могут отслеживать график ЭКГ. Точность датчиков повышена благодаря увеличенной поверхности соприкосновения часов с кожей. А еще девайс умеет измерять температуру тела — и все эти датчики работают одновременно, не мешая друг другу.

Данные, собранные со всех перечисленных сенсоров, служат, помимо прочего, для измерения состава тела. Этот показатель часы используют, чтобы отслеживать самочувствие владельца и предлагать ему способы его улучшить — например, вовремя пить воду или сделать несколько упражнений.

Часы поставляются в двух вариантах: 40 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,2 дюйма) и 44 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,4 дюйма). Доступны четыре цвета: графит, сапфир, розовое золото и серебро.

Аккумулятор в новых Galaxy Watch5 был увеличен на 13%, и теперь всего 8 минут зарядки позволят часам отслеживать ваш сон в течение 8 часов.

Samsung утверждает, что впервые в линейке установила в часы сапфировое стекло повышенной прочности — по словам компании, оно на 60% прочнее, чем в Galaxy Watch4. Аксессуар работает с Google-ассистентом и скоро сможет прокладывать маршруты в Google Maps без использования смартфона. 

Watch5

Главное отличие Galaxy Watch5 Pro от обычной версии — титановый корпус повышенной прочности, комплектный спортивный ремешок D-Buckle и еще более емкий аккумулятор. Утверждается, что он на 60% больше, чем в Watch4.

Galaxy Watch5 Pro доступны только в одном варианте 45 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,4 дюйма) и двух цветах — Black Titanium и Grey Titanium.

Все модели работают на чипе Exynos @920 с тактовой частотой 1,18 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1,5 Гб, а постоянной — 16 Гб. Версия Bluetooth — 5.2. Все версии работают на Wear OS 3.5 с фирменной оболочкой Samsung.

Старт продаж намечен на 26 августа, а предварительный заказ компания откроет уже сегодня. Все, кто им воспользуется, могут получить скидку в $75 на двойное беспроводное зарядное устройство.

Стоимость Galaxy Watch5 составляет $279,99, а версия с LTE стоит $329,99. Galaxy Watch5 Pro будут продаваться за $449,99 за обычную версию и $499,99 за часы с LTE. 

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Источник:
Samsung
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Комментарии

Bazily
+186
Bazily
Работают, как и 4-е, только с ведром?
Сегодня в 17:12
#
Bazily
+186
Bazily Олег Воронин
а я уж решил, что они исправились... хотел дождаться продаж и попробовать, а тут такое...и рамки просто дикие...
Сегодня в 17:45
#
Bazily
+186
Bazily AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Для какой? Что за чушь? Я про огромные рамки экрана. У моих первый часов Huawei watch classic рамки были меньше 10 лет назад.
час назад в 20:48
#
Mers
+4053
Mers
Как-то слащаво выглядят. Для меня самые классные это Фронтир.
Сегодня в 17:27
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