Samsung представила Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro

Ежегодная презентация Samsung Galaxy Unpacked в самом разгаре, и компания только что представила двое новых смарт-часов — Galaxy Watch5 и Galaxy Watch5 Pro.По заявлениям компании, новые часы еще лучше отслеживают фазы и качество сна, предлагают еще больше вариантов внешнего вида, а также повышенную прочность корпуса.Новые Galaxy Watch5 оснащены биоактивным датчиком Samsung BioActive. Он умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, а также уровень стресса. Кроме того, часы могут отслеживать график ЭКГ. Точность датчиков повышена благодаря увеличенной поверхности соприкосновения часов с кожей. А еще девайс умеет измерять температуру тела — и все эти датчики работают одновременно, не мешая друг другу.Данные, собранные со всех перечисленных сенсоров, служат, помимо прочего, для измерения состава тела. Этот показатель часы используют, чтобы отслеживать самочувствие владельца и предлагать ему способы его улучшить — например, вовремя пить воду или сделать несколько упражнений.Часы поставляются в двух вариантах: 40 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,2 дюйма) и 44 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,4 дюйма). Доступны четыре цвета: графит, сапфир, розовое золото и серебро.Аккумулятор в новых Galaxy Watch5 был увеличен на 13%, и теперь всего 8 минут зарядки позволят часам отслеживать ваш сон в течение 8 часов.Samsung утверждает, что впервые в линейке установила в часы сапфировое стекло повышенной прочности — по словам компании, оно на 60% прочнее, чем в Galaxy Watch4. Аксессуар работает с Google-ассистентом и скоро сможет прокладывать маршруты в Google Maps без использования смартфона.Главное отличие Galaxy Watch5 Pro от обычной версии — титановый корпус повышенной прочности, комплектный спортивный ремешок D-Buckle и еще более емкий аккумулятор. Утверждается, что он на 60% больше, чем в Watch4.Galaxy Watch5 Pro доступны только в одном варианте 45 мм (SuperAMOLED-дисплей 1,4 дюйма) и двух цветах — Black Titanium и Grey Titanium.Все модели работают на чипе Exynos @920 с тактовой частотой 1,18 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 1,5 Гб, а постоянной — 16 Гб. Версия Bluetooth — 5.2. Все версии работают на Wear OS 3.5 с фирменной оболочкой Samsung.Старт продаж намечен на 26 августа, а предварительный заказ компания откроет уже сегодня. Все, кто им воспользуется, могут получить скидку в $75 на двойное беспроводное зарядное устройство.Стоимость Galaxy Watch5 составляет $279,99, а версия с LTE стоит $329,99. Galaxy Watch5 Pro будут продаваться за $449,99 за обычную версию и $499,99 за часы с LTE.