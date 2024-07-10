Samsung представила Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Где-то мы это уже видели

В ходе мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung представила три новые модели смарт-часов. Концепция очень похожа на линейку Apple Watch.Согласно SamMobile, часы представлены в трех версиях: двое базовых Galaxy Watch 7 и флагманские Galaxy Watch Ultra. Девайсы стали первыми на базе собственного 3 нм чипа Samsung под названием Exynos W1000, как и предсказывали инсайдеры. Любопытно, что модель Ultra очень похожа на своего «яблочного» собрата: она получила защищенный корпус, увеличенный размер, настраиваемую кнопку действия и даже аналогичное название.

Что касается характеристик, то свежая линейка в 3 раза быстрее и на 30% энергоэффективнее прошлых моделей. Модель Ultra получила аккумулятор 590 мАч, который должен обеспечить до 100 часов автономности. Также она оснащена модулями Bluetooth 5.3, LTE, Wi-Fi 5 и NFC. Дисплей диагональю 1,5 дюйма обеспечит отличную видимость на солнце благодаря яркости в 3000 нит. Корпус защищен по IP68, выдерживает температуру от +55 до -22 градусов по Цельсию и давление воды до 10 АТМ. Ценник весомый — от $649.Классические Galaxy Watch 7 тоже работают на Exynos W1000, при этом выглядят идентично шестому поколению. Дисплей 1,3 и 1,5 дюйма с пиковой яркостью 2000 нит покрыт сапфировым стеклом, а корпус защищен по IP68 и держит давление до 5 АТМ. Модули связи идентичны модели Ultra. Ценник: от $299 и $329 в зависимости от размера.