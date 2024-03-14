Samsung представила нейросетевую стиральную «машину желаний» — AI Ecobubble



Компания Samsung представила линейку новых стиральных машин со встроенными нейросетевыми алгоритмами для более эффективной стирки. На сайте Samsung новинки представлены как «машина желаний»; это игра английских слов — Wishing Machine вместо Washing Machine.



Согласно источнику, устройства рассчитаны на загрузку до 11 кг вещей, а высушить может 7 кг. Новая функция AI Ecobubble оптимизирует расход средства для стирки, превращая его в пузыри — компания утверждает, что таким образом химия лучше проникает в ткань даже в холодной воде. А это, в свою очередь, экономит электричество и обеспечивает более бережную стирку.









Кроме того, машинка способна подстроить и время стирки с опцией QuickDrive. При полной загрузке цикл может составлять всего 39 минут благодаря динамическому вращению барабана и особому впрыску воды, также создающему пузырьки. Время полоскания и отжима также сокращается. Разумеется, прибором можно управлять с помощью мобильного приложения.



Стоимость такой стиральной «машины желаний» начинается от 75 тысяч рублей — старт продаж объявлен в Индии и позже распространится на другие страны. Кроме того, машинка способна подстроить и время стирки с опцией QuickDrive. При полной загрузке цикл может составлять всего 39 минут благодаря динамическому вращению барабана и особому впрыску воды, также создающему пузырьки. Время полоскания и отжима также сокращается. Разумеется, прибором можно управлять с помощью мобильного приложения.Стоимость такой стиральной «машины желаний» начинается от 75 тысяч рублей — старт продаж объявлен в Индии и позже распространится на другие страны.