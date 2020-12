Samsung объявляет об официальном запуске One UI 3, нового поколения пользовательского интерфейса с улучшенным дизайном, а также усовершенствованной функциональностью и новыми возможностями для кастомизации. Оболочка будет доступна на устройствах Galaxy с ОС Android 11.Начиная с сегодняшнего дня, One UI 3 доступна для устройств серии Galaxy S20 (Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra) в Корее, США и Европе; в ближайшие недели доступ к обновлению получат пользователи из других регионов, а также владельцы Galaxy Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold и S10. На устройствах серии Galaxy A One UI 3 появится в первой половине 2021 года.В версии One UI 3 интерфейс One UI стал еще более лаконичным. Наиболее востребованные функции и сервисы, такие как главный экран, экран блокировки, уведомления и панель быстрого доступа, были визуально усовершенствованы, чтобы пользователь мог мгновенно получить всю важную информацию. Визуальные эффекты, такие как затемнение и размытие при просмотре уведомлений, помогут сосредоточиться на самом важном, а переработанные виджеты сделают домашний экран упорядоченным и аккуратным.Обновление коснулось каждого экрана и каждого действия — например, экран блокировки теперь исчезает более плавно, а нажатия клавиш на экране воспринимаются реалистичнее. Переключение между устройствами происходит еще проще, поскольку One UI обеспечивает единый, целостный опыт во всей экосистеме Galaxy с поддержкой новых функций, доступных на всех девайсах.Обновленные виджеты экрана блокировки помогут управлять музыкой и просматривать важную информацию, например, планы в календаре, без необходимости снимать блокировку. Отслеживание сообщений и бесед стало более простым, поскольку уведомления мессенджеров отображаются в верхней центральной части экрана, позволяя быстро прочесть сообщения и ответить на них.С One UI 3 расширились и возможности камеры. Улучшенный зум на основе ИИ, а также усовершенствованные автофокусировка и автоэкспозиция помогут в создании отличных снимков. Кроме того, организация по категориям в галерее позволит быстро находить фотографии: свайп вверх по экрану во время просмотра изображения откроет связанную с ним группу снимков. Чтобы убедиться, что ни одно из воспоминаний не потеряется, можно в любой момент вернуть отредактированные фотографии к исходным версиям, даже после того, как изменения были сохранены.One UI 3 позволяет пользователю настраивать интерфейс в соответствии с предпочтениями. Независимо от того, какие функции наиболее востребованы, новые способы настройки панели быстрого доступа помогут активировать их в одно касание. Для оперативного обмена изображениями, видео или документами можно «закрепить» ярлыки с наиболее часто используемыми адресами отправки, будь то номер телефона, аккаунт в мессенджере или электронная почта. One UI также позволяет создать разные профили, к примеру, для работы и личной жизни.Появилась возможность разместить виджеты на главном экране, настроить прозрачность для лучшего сочетания с «обоями», а также изменить дизайн и цвет часов на Always On Display или на экране блокировки. Кроме того, появилась возможность добавить видео на экран входящих / исходящих вызовов.Третья версия оболочки Samsung включает в себя новые приложения для цифрового благополучия (digital wellbeing), которые помогут контролировать и менять свои привычки. Смартфон предоставляет информацию о еженедельных изменениях использования экранного времени, а также о сценариях эксплуатации смартфона, чтобы владелец мог принимать осознанные решения о том, как взаимодействует со своими устройствами Galaxy.