Samsung представила революционную камеру на 200 Мп, но получит её только только один смартфон

За несколько недель до презентации новых флагманских смартфонов серии Galaxy S, южнокорейский производитель электроники анонсировал новый сенсор ISOCELL HP2 на 200 Мп.Если коротко, то это лучшая камера для смартфонов, которую Samsung когда-либо выпускала. Судя по характеристикам, она отлично справляется со съёмкой в условиях низкой освещённости и лучше фокусируется на объектах в кадре.Топовая мобильная камера получила 1/1,3-дюймовый сенсор с размером пикселя 0,6 мкм и совершенно новой технологией расширения динамического диапазона и улучшения цветопередачи. В условиях слабого освещения сенсор HP2 может объединять пиксели с размером 1,2 мкм и разрешением 50 Мп по принципу 4 к 1 или 16 к 1 для пикселей 2,4 мкм и снимка 12,5 МП. Кроме того, камера может снимать видео в 8K с биннингом 4 к 1.Специально разработанный двойной вертикальный затвор передачи (D-VTG) позволяет избегать пересветов при съёмке, а технология Super QPD распознает как горизонтальные, так и вертикальные шаблоны, что обеспечивает быструю и точную автофокусировку даже в условиях низкой освещённости.ISOCELL HP2 — это первый датчик, использующий функцию Samsung DSG (двойное усиление по наклону) в режиме 50 Мп. Это означает, что он может захватить две экспозиции, избегая риска потери деталей в обычном режиме HDR. Кроме того, он позволяет снимать видео 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду.По слухам, первым смартфоном с этим сенсором станет топовый Samsung Galaxy S23 Ultra, анонс которого состоится 1 февраля.