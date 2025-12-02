Top.Mail.Ru

Samsung представила свой первый Galaxy Z TriFold. Apple, смотри, как надо!

Олег
Фото: MacRumors
Фото: MacRumors 

Компания Samsung официально представила первый в своей истории смартфон с двумя складными панелями. О нем пишут в MacRumors.

Согласно источнику, устройство имеет конструкцию, складывающуюся внутрь, которая защищает основной дисплей. В системе предусмотрена функция оповещения, предупреждающая пользователя о неправильном сложении половинок. В основе корпуса двойной титановый шарнир Armor FlexHinge с двухрельсовой конструкцией. Несмотря на разный вес каждой части, они складываются плавно и стабильно.

Фото: Samsung
Фото: Samsung

В разложенном состоянии пользователь получит устройство толщиной от 3,9 до 4,2 мм с практически «планшетным» дисплеем 10 дюймов. Емкость АКБ составляет довольно скромные 5600 мАч, он состоит из трех ячеек. Сзади три камеры: 200 Мп + 12 Мп сверхширик + 10 Мп телеобъектив с 3x оптическим зумом. Есть также пара фронталок по 10 Мп. Само собой, One UI полностью адаптирована под дисплей нового типа и размера.

Видео: Samsung
Видео: Samsung

Продажа Galaxy Z TriFold стартует 12 декабря в Корее, а позже в других странах. Цены начинаются от 3 590 400 корейских вон, что примерно соответствует $2500 или около 200 тысяч рублей. 

Тройную раскладушку Samsung представила на шестой год выпуска складных смартфонов. При этом ее основной конкурент Apple до сих пор не представил ни одного. Ожидается, что первый iPhone Fold выйдет в 2026-27 годах, но это точно будет не «трифолд». 

-2
MacRumors
Комментарии

Bor™
+649
Bor™
А где на фото на экране две складки ?
Сегодня в 08:45
+361
rolaks Bor™
Где надо там и где 😉
Сегодня в 09:17
kardigan
+4248
kardigan Bor™
Они для яблока разрабатывают дисплей, думаю что и про себя не забудут.
Сегодня в 09:20
+29
myname32
если увеличить фото , то видно тонкие шарниры
Сегодня в 09:57
tellurian
+2733
tellurian
Учитывая толщину и вопрос удобства ношения в кармане/сумке, мне кажется, лучше взять раскладушку и планшет/ноут. Кому прямо очень нужен большой экран.
Сколько будет стоить ремонт?
Сегодня в 11:08
