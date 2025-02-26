Samsung представила свой первый SSD с поддержкой PCIe Gen 5







Первые твердотельные накопители нового поколения PCIe Gen 5 от Seagate и Crucial появились на рынке почти два года назад, но Первые твердотельные накопители нового поколения PCIe Gen 5 от Seagate и Crucial появились на рынке почти два года назад, но Samsung долгое время не решалась выпускать такой девайс. Теперь компания официально анонсировала выпуск серии Samsung 9100 Pro в марте. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Samsung 9100 Pro — первые потребительские твердотельные накопители PCIe Gen 5, созданные на основе NVMe 2.0. Максимальная теоретическая скорость чтения и записи этих накопителей составляет 2200/2600 тысяч операций ввода-вывода в секунду (IOPS), что почти вдвое выше, чем у Samsung 980 Pro.Самое главное преимущество могут Samsung 9100 Pro — возможность передачи файлов большого объёма, что может оценить видеограф или инженер-программист, работающий с большими наборами данных. Samsung утверждает, что 9100 Pro (построенный на базе V Nand TLC V8 с кастомным контроллером) может достигать последовательных скоростей чтения и записи до 14,8 ГБ/с и 13,4 ГБ/с соответственно. Это примерно на 2-3 ГБ/с в секунду быстрее, чем могут обеспечить актуальные SSD-накопители PCIe 5.На момент запуска девайс будет доступен в версиях на 1 ТБ за $199,99, 2 ТБ за $299,99 и 4 ТБ за $549,99. Позже бренд планирует выпустить модель на 8 ТБ.