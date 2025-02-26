Samsung представила свой первый SSD с поддержкой PCIe Gen 5

Фархад

SSD

Первые твердотельные накопители нового поколения PCIe Gen 5 от Seagate и Crucial появились на рынке почти два года назад, но Samsung долгое время не решалась выпускать такой девайс. Теперь компания официально анонсировала выпуск серии Samsung 9100 Pro в марте.

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Samsung 9100 Pro — первые потребительские твердотельные накопители PCIe Gen 5, созданные на основе NVMe 2.0. Максимальная теоретическая скорость чтения и записи этих накопителей составляет 2200/2600 тысяч операций ввода-вывода в секунду (IOPS), что почти вдвое выше, чем у Samsung 980 Pro.

Самое главное преимущество могут Samsung 9100 Pro — возможность передачи файлов большого объёма, что может оценить видеограф или инженер-программист, работающий с большими наборами данных. Samsung утверждает, что 9100 Pro (построенный на базе V Nand TLC V8 с кастомным контроллером) может достигать последовательных скоростей чтения и записи до 14,8 ГБ/с и 13,4 ГБ/с соответственно. Это примерно на 2-3 ГБ/с в секунду быстрее, чем могут обеспечить актуальные SSD-накопители PCIe 5.

На момент запуска девайс будет доступен в версиях на 1 ТБ за $199,99, 2 ТБ за $299,99 и 4 ТБ за $549,99. Позже бренд планирует выпустить модель на 8 ТБ.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Шухрат
+118
Шухрат
Разве полгода назад в продажу не вышли "Samsung PM9E1 PCIe 5.0 SSD"?

Может просто поменяли название старой модели?
Вчера в 20:13
#
+5
Hren_morjovii Шухрат
Есть и другие Samsung PCIe 5.0 диски, только не M.2, продаются в российских магазинах. Так что не понятно что имел ввиду автор.
Samsung Enterprise PM1743 3.8ТБ, 2.5", PCIe 5.0 x4, NVMe, U.3
Вчера в 20:20
#
Yuri Konst
+41
Yuri Konst
Куда такие скорости? 2000 — 3000, ну 5000. А дальше тупо переплата. Проверял лично.
Вчера в 23:56
#

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