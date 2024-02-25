Совершенно новый девайс Samsung Galaxy выйдет через считанные дни



Компания Samsung готовит анонс Galaxy Ring на февральской конференции. Об этом пишет Bloomberg.



Ранее мы рассказывали, что такое Galaxy Ring — смарт-кольцо для ношения на пальце, которое получит датчики здоровья, будет подключаться к смартфону по Bluetooth и потенциально сможет заменить умные браслеты и часы. Даже Apple озадачилась подобным устройством и вскоре может его выпустить.





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Согласно источнику, расширенный анонс умного кольца Samsung Galaxy Ring состоится в последние дни февраля, на выставке MWC 2024 в Барселоне. В отличие от беглого упоминания этого девайса на Unpacked 2024, теперь компания собирается продемонстрировать несколько рабочих прототипов кольца и их возможности. Новинка точно обратит на себя внимание, поскольку на рынке носимых гаджетов пока нет ни одного массового продукта такого типа.



Bloomberg пишет, что для работы Galaxy Ring будут задействованы собственные нейросети бренда, что вполне укладывается в новую концепцию Samsung: ранее в этом году гвоздем презентации Unpacked впервые стали не столько новые устройства, сколько пакет Galaxy AI.