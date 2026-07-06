Samsung прекращает обновлять эти модели Galaxy. Проверьте список

Galaxy A14 (выпущен в мае 2023 г.) — конец обновлений Android в мае 2025 г., обновлений безопасности — в мае 2027 г.

Galaxy A54 5G (выпущен в марте 2023 г.) — конец обновлений Android в марте 2027 г., обновлений безопасности — в мае 2027 г.

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra (выпущены в феврале 2023 г.) — конец обновлений Android в феврале 2027 г., обновлений безопасности — в феврале 2028 г.

Galaxy Z Fold4, Z Flip4 (выпущены в августе 2022 г.) — конец обновлений Android в августе 2026 г., обновлений безопасности — в августе 2027 г.

Galaxy A53 5G (выпущен в апреле 2022 г.) — конец обновлений Android в апреле 2026 г., обновлений безопасности — в апреле 2027 г.

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra (выпущены в феврале 2022 года) — конец обновления Android в феврале 2026 года, обновлений безопасности — в феврале 2027 г.

Galaxy S21 FE 5G (выпущен в январе 2022 года) — конец обновлений Android в январе 2026 года, обновлений безопасности — в январе 2027 г.

Galaxy Z Fold3, Z Flip3 (выпущены в августе 2021 г.) — конец обновлений Android в августе 2025 г., обновлений безопасности — в августе 2026 г.

В сети появилась информация о моделях Samsung Galaxy, которые перестали обновляться с начала 2026 года, а также потеряют апдейты в текущем и следующем году. Данные предоставил Engadget.Согласно источнику, даты прекращения поддержки смартфонов Galaxy рассчитаны на основании политики обновлений самой Samsung. Она предусматривает до 7 лет апдейтов для флагманов, 5-6 лет для среднебюджетных моделей и до 4 лет для доступных линеек. Вот список смартфонов, статус которых меняется в 2026 и 2027 годах:Таким образом получается, что всего через месяц прекратят получать новые версии Android смартфоны Galaxy Z Fold4 и Z Flip4, а вместе с ними полностью утрачивают программную поддержку Galaxy Z Fold3 и Z Flip3.