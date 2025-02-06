Samsung прекратит обновлять эти смартфоны Galaxy в 2025 году

В последние пару лет Samsung активно расширяет срок выхода обновлений Android для свежих смартфонов Galaxy по примеру Apple и Google. Однако более старых моделей это не касается. Устройства, вышедшие до принятия новых сроков поддержки, получат меньше апдейтов — а значит уйдут «на покой» существенно раньше.

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В 2025 году Samsung постепенно обновит до One UI 7 на базе Android 15 много смартфонов Galaxy, но для некоторых моделей это обновление станет последним. Вот список таких устройств:Как видно, вендор и время не щадят ни бюджеток, ни бывших флагманов. Обычно после прекращения выхода больших ежегодных апдейтов компания еще какое-то количество месяцев выпускает для старых смартфонов патчи безопасности, однако никаких новых функций или продления совместимости с приложениями они не предоставляют.