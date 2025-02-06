Samsung прекратит обновлять эти смартфоны Galaxy в 2025 году

Фото: Unsplash
В последние пару лет Samsung активно расширяет срок выхода обновлений Android для свежих смартфонов Galaxy по примеру Apple и Google. Однако более старых моделей это не касается. Устройства, вышедшие до принятия новых сроков поддержки, получат меньше апдейтов — а значит уйдут «на покой» существенно раньше.
Как видно, вендор и время не щадят ни бюджеток, ни бывших флагманов. Обычно после прекращения выхода больших ежегодных апдейтов компания еще какое-то количество месяцев выпускает для старых смартфонов патчи безопасности, однако никаких новых функций или продления совместимости с приложениями они не предоставляют.
В последние пару лет Samsung активно расширяет срок выхода обновлений Android для свежих смартфонов Galaxy по примеру Apple и Google. Однако более старых моделей это не касается. Устройства, вышедшие до принятия новых сроков поддержки, получат меньше апдейтов — а значит уйдут «на покой» существенно раньше.
- Galaxy S21
- Galaxy S21+
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro.
Как видно, вендор и время не щадят ни бюджеток, ни бывших флагманов. Обычно после прекращения выхода больших ежегодных апдейтов компания еще какое-то количество месяцев выпускает для старых смартфонов патчи безопасности, однако никаких новых функций или продления совместимости с приложениями они не предоставляют.
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