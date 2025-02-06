Samsung прекратит обновлять эти смартфоны Galaxy в 2025 году

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В последние пару лет Samsung активно расширяет срок выхода обновлений Android для свежих смартфонов Galaxy по примеру Apple и Google. Однако более старых моделей это не касается. Устройства, вышедшие до принятия новых сроков поддержки, получат меньше апдейтов — а значит уйдут «на покой» существенно раньше.

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В 2025 году Samsung постепенно обновит до One UI 7 на базе Android 15 много смартфонов Galaxy, но для некоторых моделей это обновление станет последним. Вот список таких устройств:

  1. Galaxy S21
  2. Galaxy S21+
  3. Galaxy S21 Ultra
  4. Galaxy Z Fold 3
  5. Galaxy Z Flip 3
  6. Galaxy A14
  7. Galaxy A14 5G
  8. Galaxy M33
  9. Galaxy M14
  10. Galaxy M14 5G
  11. Galaxy F14
  12. Galaxy Tab S6 Lite (2022)
  13. Galaxy Tab Active 4 Pro.

Как видно, вендор и время не щадят ни бюджеток, ни бывших флагманов. Обычно после прекращения выхода больших ежегодных апдейтов компания еще какое-то количество месяцев выпускает для старых смартфонов патчи безопасности, однако никаких новых функций или продления совместимости с приложениями они не предоставляют. 

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Источник:
Gizmochina
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