Samsung превратила One UI 7 в iOS и показала результат раньше времени







На испанском сайте Samsung «случайно» появился ролик с демонстрацией главных изменений в будущем масштабном обновлении One UI 7.0 на базе Android 15. Часть новых фич подозрительно сильно напоминают iOS. На испанском сайте Samsung «случайно» появился ролик с демонстрацией главных изменений в будущем масштабном обновлении One UI 7.0 на базе Android 15. Часть новых фич подозрительно сильно напоминают iOS. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Представляем One UI 7: ещё более утончённые и интуитивно понятные иконки, умный центр управления уведомлениями, новый экран блокировки с быстрым доступом к текущим действиям и многое другое», — говорится в публикации.

Видео демонстрирует, что One UI 7 предложит более плавную анимацию, изменённую панель быстрых настроек в виде пузырьков и функцию «живых действий», схожую с Live Action и Dynamic Island в смартфонах Apple.Публичное тестирование оболочки стартует в декабре, а стабильная версия для флагманов прошлых лет станет доступна к февралю 2025 года.