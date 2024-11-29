Samsung превратила One UI 7 в iOS и показала результат раньше времени

Фархад



На испанском сайте Samsung «случайно» появился ролик с демонстрацией главных изменений в будущем масштабном обновлении One UI 7.0 на базе Android 15. Часть новых фич подозрительно сильно напоминают iOS.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Представляем One UI 7: ещё более утончённые и интуитивно понятные иконки, умный центр управления уведомлениями, новый экран блокировки с быстрым доступом к текущим действиям и многое другое», — говорится в публикации.

Видео демонстрирует, что One UI 7 предложит более плавную анимацию, изменённую панель быстрых настроек в виде пузырьков и функцию «живых действий», схожую с Live Action и Dynamic Island в смартфонах Apple.



Публичное тестирование оболочки стартует в декабре, а стабильная версия для флагманов прошлых лет станет доступна к февралю 2025 года.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
One UI 7.0 может прилететь на смартфоны значительно раньше
История циклична: суперфлагман Samsung Galaxy S25 Ultra показали на видео до презентации
Samsung Galaxy S25 Ultra впервые показали вживую

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2072
tellurian
У меня не работает Яндекс маркет и Яндекс пэй, Додо пицца не работала, на маркете заказы сделать нельзя… 🚫
Есть ещё пара приложений, которые не работают. Что произошло?
Сегодня в 17:55
#
+146
Ivan Ivanov tellurian
как раз ничего не произошло, к сожалению, если бы хоть что-то произошло, то заработало бы )))
час назад в 21:34
#

Читайте также