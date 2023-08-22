Samsung придумала, как сделать Galaxy Z Fold 5 из двух iPhone. Это гениально!

Фото: MacRumors
Компания Samsung обновила свое веб-приложение Try Galaxy, которое позволяет примерить оболочку OneUI на любой другой смартфон. Нововведение заметили в MacRumors.
Оболочка получила поддержку Galaxy Z Fold 5, и теперь любой желающий может посмотреть, как работает знаменитый складной смартфон южнокорейского бренда. Разумеется, в первую очередь эта уловка направлена на владельцев iPhone, но они просто физически не могут попробовать интерфейс складного экрана на обычном.
Компания Samsung обновила свое веб-приложение Try Galaxy, которое позволяет примерить оболочку OneUI на любой другой смартфон. Нововведение заметили в MacRumors.
Оболочка получила поддержку Galaxy Z Fold 5, и теперь любой желающий может посмотреть, как работает знаменитый складной смартфон южнокорейского бренда. Разумеется, в первую очередь эта уловка направлена на владельцев iPhone, но они просто физически не могут попробовать интерфейс складного экрана на обычном.
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Чтобы решить эту проблему, Samsung сделала гениальный ход. Компания рекомендует взять два iPhone, положить их рядом и запустить Try Galaxy, выбрав расположение каждого из экранов. В результате получается «складной айфон», состоящий из двух.
Фото: MacRumors
Этот рекламный ход очень хорош по нескольким причинам. Во-первых, владелец iPhone отлично прочувствует, насколько дисплей Fold больше и шире его собственного, когда будет искать второй айфон для тестирования. А во-вторых, эксперимент привлечет больше людей, поскольку вам придется привлечь к нему друга или члена семьи — а он в это время тоже «пропитается» Try Galaxy.
Фото: MacRumors
Но есть и обратная сторона: немалому количеству людей будет просто лень искать второй смартфон и они просто не попробуют новый интерфейс Galaxy. Кроме того, Try Galaxy работает довольно медленно и глючно, а количесто тестовых сценариев очень ограничено, так что экспириенс может быть подпорчен. И русского языка нет.
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