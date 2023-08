Samsung придумала, как сделать Galaxy Z Fold 5 из двух iPhone. Это гениально!

Компания Samsung обновила свое веб-приложение Try Galaxy , которое позволяет примерить оболочку OneUI на любой другой смартфон. Нововведение заметили в MacRumors.Оболочка получила поддержку Galaxy Z Fold 5, и теперь любой желающий может посмотреть, как работает знаменитый складной смартфон южнокорейского бренда. Разумеется, в первую очередь эта уловка направлена на владельцев iPhone, но они просто физически не могут попробовать интерфейс складного экрана на обычном.

Чтобы решить эту проблему, Samsung сделала гениальный ход. Компания рекомендует взять два iPhone, положить их рядом и запустить Try Galaxy, выбрав расположение каждого из экранов. В результате получается «складной айфон», состоящий из двух.Этот рекламный ход очень хорош по нескольким причинам. Во-первых, владелец iPhone отлично прочувствует, насколько дисплей Fold больше и шире его собственного, когда будет искать второй айфон для тестирования. А во-вторых, эксперимент привлечет больше людей, поскольку вам придется привлечь к нему друга или члена семьи — а он в это время тоже «пропитается» Try Galaxy.Но есть и обратная сторона: немалому количеству людей будет просто лень искать второй смартфон и они просто не попробуют новый интерфейс Galaxy. Кроме того, Try Galaxy работает довольно медленно и глючно, а количесто тестовых сценариев очень ограничено, так что экспириенс может быть подпорчен. И русского языка нет.