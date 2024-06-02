Samsung приготовила неприятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch

Олег

Фото: 9to5Google


Компания Samsung официально назвала дату окончания поддержки одной из своих ОС для смарт-часов. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о TizenOS. Система позиционировалась как прорывная и гибкая, с возможностью интеграции в самые разные умные устройства — от часов до телевизоров. Спустя пару лет компания поняла, что развивать собственную ОС слишком сложно и отказалась от её установки на новые девайсы. Однако ряд устройств под ее управлением успел выйти и люди используют эти гаджеты до сих пор.

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Начиная с Watch 4, Samsung стала использовать гибридную «ось» на базе Wear OS и назвала её One UI Watch. В числе девайсов на TizonOS остались смарт-часы Galaxy Watch Active 1 и 2 поколений, а также Galaxy Watch 3 и более старые модели. Их поддержка будет завершена к концу 2025 года.

Сюда относится не только выход обновлений, но и поддержка сервисов и служб, включая магазин контента и приложений для Tizen OS. Компания с сегодняшнего дня начнет «выпиливать» из Galaxy Store всё, что связано с Tizen, так что к концу 2025 года устройства под её управлением окажутся просто недееспособными и отправятся в мусорное ведро. 

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Источник:
9to5Google
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