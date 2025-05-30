Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам дешевых смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Компания Samsung начала обновлять супердоступную модель Galaxy, вышедшую в прошлом году. Об этом пишет SamMobile.

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Согласно источнику, обновление One UI 7 на базе Android 15 начали получать смартфоны Galaxy M15 5G. Устройство было представлено в марте 2024 года и на старте Samsung обещала обновлять его до Android 18 включительно. Обещание пока выполняется: пользователи M15 5G в Южной Корее (и владельцы смартфонов, выпущенных для этой страны, в других регионах) начали получать One UI 7. Номер сборки ПО — M156SKSU4BYE3.

Вместе с обновлениями самой оболочки апдейт приносит также патчи безопасности Android за май 2025 года. В регионах, отличных от Южной Кореи, он начнет распространяться в ближайшие недели. 

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Источник:
SamMobile
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