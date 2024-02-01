Samsung признала неприятный глюк Galaxy S24 Ultra



Компания Samsung официально прокомментировала проблему, с которой столкнулись пользователи свежего флагмана. Об этом пишет lifehacker.



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Компания Samsung официально прокомментировала проблему, с которой столкнулись пользователи свежего флагмана. Об этом пишет lifehacker.Ранее мы рассказывали , что в OneUI 6.1 на Galaxy S24 Ultra обнаружился странный глюк: при переключении режимов цветопередачи калибровка никак не меняются. Отображение цветов остается одинаковым вне зависимости от выбранной настройки. Некоторые делали предположение, что во всем виновато антибликовое покрытие Corning Gorilla Glass Armor, которое приглушает цвета дисплея.



Теперь Samsung официально признала проблему, и сообщила, что в ближайшее время выпустит программный апдейт для ее устранения. Это значит, что владельцы Galaxy S24 Ultra получат патч, а пользователи более старых и еще не обновленных моделей — уже исправленную версию OneUI 6.1 без бага с цветопередачей.