Samsung проговорилась и слила новый девайс Apple, который еще не представлен

Олег

Тим Кукъ


Компания Samsung выдала информацию о текущих разработках Apple. Об этом пишут в iMore.

Согласно источнику, инсайд произошел на мероприятии SID Review в Южной Корее. Среди прочего, Samsung проговорилась, что «Apple в настоящее время трудится над проектом 20-дюймового складного IT-девайса». По словам компании, это происходит совместно с LG и самой Samsung.

Фото: Антонио Де Роза
Фото: Антонио Де Роза

В ходе обсуждения южнокорейский бренд рассказал о проблемах с надежностью разрабатываемого устройства — скорее всего, это MacBook со сгибаемым дисплеем. Среди прочего, компания пытается преодолеть проблему растрескивания матрицы от довольно легких ударов и падений.

Пока остальные выпускают гибкие смартфоны, Apple, похоже, готовит складной ноутбук — и он действительно может перевернуть рынок, если компания подойдет с умом к его позиционированию. 

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Источник:
iMore
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Комментарии

+71
bagdan1978
Пидоры они все
Сегодня в 00:15
#
+4247
Gabriel
С ума сойти Samsung и LG готовят новый девайс для apple )))
Сегодня в 06:44
#
tellurian
+4897
tellurian Gabriel
Совместно. Решают технические вопросы.
Они имеют возможность создавать дисплеи и пытаются решить свои задачи.
час назад в 12:49
#
+841
hate_u
«Apple, похоже, готовит складной ноутбук»
Не может быть !!! О.о
2 часа назад в 12:12
#