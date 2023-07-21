Samsung проговорилась и слила новый девайс Apple, который еще не представлен

Компания Samsung выдала информацию о текущих разработках Apple. Об этом пишут в iMore.Согласно источнику, инсайд произошел на мероприятии SID Review в Южной Корее. Среди прочего, Samsung проговорилась, что «Apple в настоящее время трудится над проектом 20-дюймового складного IT-девайса». По словам компании, это происходит совместно с LG и самой Samsung.В ходе обсуждения южнокорейский бренд рассказал о проблемах с надежностью разрабатываемого устройства — скорее всего, это MacBook со сгибаемым дисплеем. Среди прочего, компания пытается преодолеть проблему растрескивания матрицы от довольно легких ударов и падений.Пока остальные выпускают гибкие смартфоны, Apple, похоже, готовит складной ноутбук — и он действительно может перевернуть рынок, если компания подойдет с умом к его позиционированию.