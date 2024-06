Samsung прокачает портретную съёмку на смартфонах Galaxy с выходом One UI 6.1.1

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Samsung планирует выпустить следующее крупное обновление фирменной оболочки One UI 6.1.1 вместе со смартфонами Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 уже в следующем месяце. Однако в этот раз прошивка будет доступна и для серии Galaxy S.По словам инсайдера IceUniverse, в One UI 6.1.1 появится функция, которая позволит обрабатывать портретные фотографии с помощью искусственного интеллекта. Похоже, что пользователи смогут рисовать стиулсом S Pen на портретных снимках, а смартфон будет преобразовать это в фотореалистичный объекты.Обычно прошивки One UI x.1.1 выходят только для устройств серий Galaxy Tab и Galaxy Z, но в этом поколении One UI 6.1.1 получат модели Galaxy S24 и Galaxy S23.