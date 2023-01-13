Samsung прокачала возможности камеры в своих смартфонах с помощью Galaxy Buds и Galaxy Watch

Южнокорейский производитель гаджетов Samsung представил масштабные обновления ПО для наушников Galaxy Buds2 Pro и часов Galaxy Watch5/Watch4. Они сосредоточены на расширении возможностей съёмки на сопряженном смартфоне.Владельцы Galaxy Buds2 Pro смогут записывать звук в формате 360° при съёмке видео. А при просмотре такого контента зритель сможет почувствовать себя в центре событий.Эта функция использует протокол Bluetooth LE Audio, который обеспечивает бинауральную запись с использованием одновременно левого и правого микрофонов.Стоит отметить, что функция записи звука на 360° пока доступна только на Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4, поскольку другие смартфоны бренда не поддерживают Bluetooth LE Audio. Вероятно, устройства серии Galaxy S23 также получат поддержку новой технологии.С выходом обновления для смарт-часов в Galaxy Watch4 и Galaxy Watch5 появится функция масштабирования в приложение Camera Controller. Как следует из названия, это позволит управлять зумом камеры смартфона с помощью вращающегося безеля.