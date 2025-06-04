Samsung проведёт масштабную зачистку пользователей. Как сохранить аккаунт и связанные с ним данные?

Александр


Компания Samsung Electronics уведомила пользователей о предстоящей масштабной чистке неиспользуемых учётных записей. Согласно разосланным письмам, с 31 июля 2025 года Samsung начнёт безвозвратно удалять аккаунты пользователей, которые оставались неактивными в течение двух и более лет.

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Samsung предупреждает, что восстановить удалённый аккаунт и все связанные с ним данные будет невозможно. Это означает потерю не только доступа к самой учётной записи, но и всей информации, которая могла быть с ней ассоциирована: личные настройки, история активности в сервисах Samsung, резервные копии (если они хранились исключительно в облаке Samsung без синхронизации с другими аккаунтами), и другие данные, привязанные к этому аккаунту.

Компания определила критерий неактивности: аккаунт будет помечен для удаления, если в него не осуществлялся вход более 24 месяцев подряд. Однако предусмотрены некоторые исключения. Удаление не коснётся семейных аккаунтов, аккаунтов с накопленными или использованными бонусами в программах лояльности вроде Samsung Rewards и аккаунтов, с которых хотя бы раз совершалась покупка в интернет-магазине Samsung.

Чтобы предотвратить удаление, пользователям достаточно войти в свой аккаунт Samsung хотя бы один раз до 31 июля 2025 года и поддерживать периодичность входа не реже одного раза в два года. Учётная запись Samsung необходима для доступа к экосистеме сервисов компании, включая Galaxy Store (магазин приложений и тем), а также фирменные приложения Samsung Health (для здоровья и фитнеса) и Galaxy Wearable (для настройки и управления совместимыми носимых устройствами, такими как часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds). Регулярный вход в аккаунт, а также использование приложений и сервисов Samsung гарантируют сохранение доступа ко всем связанным с ними данным.
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