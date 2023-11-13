Samsung раскрыла даты, когда 30 смарфонов Galaxy получат OneUI 6 и Android 14

Компания Samsung продолжает разворачивать свое большое обновление OneUI и Android для своих смартфонов Galaxy — на этот раз появился официальный график получения апдейтов для разных моделей устройств. Его опубликовали в 9to5Google.
Ранее мы писали, что OneUI 6.0 на базе Android 14 получат минимум 39 смартфонов и планшетов Galaxy. Теперь же Samsung показала официальный график распространения прошивки, и он подтвердил более ранние инсайды.
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- 30 октября: Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
- 13 ноября: Galaxy A34 5G, A54 5G, Z Flip 5 / Fold 5
- 15 ноября: Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
- 20 ноября: Galaxy S23 FE / S21 / S21+ / S21 Ultra, Galaxy A13 5G, A33 5G, A53 5G, Galaxy Z Fold 4 / Flip 4.
- 24 ноября: Galaxy S21 FE
- 27 ноября: Galaxy A52, A52s 5G, A13, A23 5G, Galaxy Z Flip 3 / Fold 3
- 30 ноября: Galaxy A72
- 1 декабря: Galaxy A25 5G
- 4 декабря: Galaxy A04s
- 8 декабря: Galaxy Xcover 5.
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