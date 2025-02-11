Samsung раскрыла сроки выхода MacBook OLED

Фархад

Samsung

Свежий отчёт о цепочке поставок Samsung Display подтвердил предыдущие инсайды относительно выхода первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями. Корейский производитель экранов ожидает их релиза уже в следующем году. 

Источники отметили, что Samsung Display уже работает над образцами OLED-панелей для ноутбуков Apple, а полномасштабное производство стартует в первой половине 2026 года. Прогноз поставок MacBook Pro OLED составляет от 3 до 5 млн ед в год. Судя по всему, следующее поколение ноутбуков получит существенный редизайн с вырезом в стиле Dynamic Island под веб-камеру.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Также из отчёта Samsung стало известно, что MacBook Air получат OLED-дисплеи не раньше 2029 году, хотя изначально инсайдеры пророчили релиз этих устройств в 2027.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Siri поставила на место всех, кто считает её бесполезной
Топ-5 причин носить Apple Watch на ноге
Три скрытых суперполезных функции «Заметок» в iPhone, iPad и Mac, о которых вы не знали

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также