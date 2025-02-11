Samsung раскрыла сроки выхода MacBook OLED







Свежий отчёт о цепочке поставок Samsung Display подтвердил предыдущие инсайды относительно выхода первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями. Корейский производитель экранов ожидает их релиза уже в следующем году.

Свежий отчёт о цепочке поставок Samsung Display подтвердил предыдущие инсайды относительно выхода первых моделей MacBook Pro с OLED-дисплеями. Корейский производитель экранов ожидает их релиза уже в следующем году.

Источники отметили, что Samsung Display уже работает над образцами OLED-панелей для ноутбуков Apple, а полномасштабное производство стартует в первой половине 2026 года. Прогноз поставок MacBook Pro OLED составляет от 3 до 5 млн ед в год. Судя по всему, следующее поколение ноутбуков получит существенный редизайн с вырезом в стиле Dynamic Island под веб-камеру. Источники отметили, что Samsung Display уже работает над образцами OLED-панелей для ноутбуков Apple, а полномасштабное производство стартует в первой половине 2026 года. Прогноз поставок MacBook Pro OLED составляет от 3 до 5 млн ед в год. Судя по всему, следующее поколение ноутбуков получит существенный редизайн с вырезом в стиле Dynamic Island под веб-камеру. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Также из отчёта Samsung стало известно, что MacBook Air получат OLED-дисплеи не раньше 2029 году, хотя изначально инсайдеры пророчили релиз этих устройств в 2027.