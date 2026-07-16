Samsung рассказала, как избавиться от красноты на экране смартфона Galaxy
Фото: SammyFans
Появление красноватого оттенка на экранах Galaxy S26 Ultra — это не аппаратный брак, а программный сбой. Компания Samsung официально подтвердила, что дефект связан исключительно с некорректной работой алгоритмов калибровки цвета.
Проблема в виде красного прямоугольника в центре экрана возникает из-за новой технологии дисплея Privacy Display, которая работает без привычного поляризационного слоя. Сбой проявляется редко — в основном после долгого нахождения устройства под ярким солнцем при максимальной яркости экрана, так как софт пока не идеально подстраивается под новые параметры панели.
В авторизованных сервисных центрах Samsung уже бесплатно исправляют эту ошибку с помощью специального софта. Для всех остальных владельцев флагмана, у которых нет возможности прийти лично, компания готовит автоматическое обновление по воздуху, которое полностью решит проблему в ближайшее время.
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