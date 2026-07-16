Samsung рассказала, как избавиться от красноты на экране смартфона Galaxy

Появление красноватого оттенка на экранах Galaxy S26 Ultra — это не аппаратный брак, а программный сбой. Компания Samsung официально подтвердила, что дефект связан исключительно с некорректной работой алгоритмов калибровки цвета.Проблема в виде красного прямоугольника в центре экрана возникает из-за новой технологии дисплея Privacy Display, которая работает без привычного поляризационного слоя. Сбой проявляется редко — в основном после долгого нахождения устройства под ярким солнцем при максимальной яркости экрана, так как софт пока не идеально подстраивается под новые параметры панели.В авторизованных сервисных центрах Samsung уже бесплатно исправляют эту ошибку с помощью специального софта. Для всех остальных владельцев флагмана, у которых нет возможности прийти лично, компания готовит автоматическое обновление по воздуху, которое полностью решит проблему в ближайшее время.