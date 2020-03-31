Технологии предоставляют множество инструментов для выполнения повседневных задач: от отслеживания своей активности в течение суток до решений для бизнеса. Компания Samsung собрала восемь лайфхаков, которые будут полезны пользователям устройств Galaxy для работы и домашнего досуга.



Тем, кто не может пропустить деловые встречи или удаленные совещания с коллегами, Samsung в партнерстве с Google представляет улучшенный сервис Google Duo, видеосвязь с высокой четкостью FHD. Google Duo совместим со всеми операционными системами, а в одной видеоконференции могут участвовать до 12 человек.



Безопасность данных имеет особенно большое значение во время работы сотрудников из дома: личные гаджеты, как правило, не имеют такой надежной защиты, как рабочие компьютеры. Knox обеспечивает полную безопасность мобильных устройств Samsung на уровнях от чипа до ПО. Благодаря надежному шифрованию на Galaxy можно спокойно вести деловую переписку и пересылать документы – платформа Knox достаточно надежна для передачи даже самых конфиденциальных данных, что подтверждает сертификация органов безопасности 32 стран мира. Поэтому вы с уверенностью можете сохранять файлы на смартфоне, затем подключить мобильное устройство к ПК / монитору / экрану телевизора с помощью Samsung Dex и обычного USB или HDMI-кабеля и работать с документами на большом экране. Если понадобится сделать телефонный звонок, отправить сообщение или запустить другое приложение на Galaxy, на подключение это не повлияет.





Для более комфортной работы дома также пригодится функция «Связь с Windows», которая позволяет отправлять и получать сообщения, сортировать уведомления, просматривать до 25 последних фотографий и удобно перемещать их со смартфона на ПК с помощью функции Drag & drop. Пользователям мобильных устройств Samsung предоставляется встроенный пакет офисных приложений от партнера бренда компании Microsoft, которые позволяют просматривать и редактировать электронные таблицы и презентации. Чтобы сканировать и подписывать PDF-файлы прямо на Galaxy, используйте Microsoft Office Lens.Когда нужно сделать перерыв в работе или домашних делах, на устройствах Galaxy можно насладиться видео и музыкой на YouTube без рекламы. YouTube Premium также позволяет проигрывать треки и ролики на мобильном устройстве в офлайн-режиме, слушать композиции во время работы с другими приложениями и при выключенном экране. А у новых пользователей YouTube Premium есть возможность оформить бесплатный пробный период на устройствах Galaxy.Сохранять физическую и умственную активность в условиях домашнего времяпрепровождения поможет экосистема Samsung Galaxy. Носимое устройство Galaxy Watch Active2 обладает целым набором функций для эффективных тренировок дома. Аксессуар позволяет отслеживать количество потребляемых калорий и их расход, а также напомнит о том, что пора оторваться от компьютера и приступить к упражнениям. Кроме того, гаджет измеряет уровень стресса и предлагает дыхательные упражнения для эмоционального восстановления. Вдохновить на фитнес дома поможет приложение Samsung Health, где собраны тренировки, подходящие даже для занятий в небольшой комнате. В разделе «Сервисы» выбирайте от силовых фитнес-программ до упражнений на растяжку. Если нужно расслабиться, помогут программы разработанные в партнерстве с Calm, ведущей компанией, производящей продукты для медитации.Разнообразить досуг детей поможет приложение PENUP с функциями рисования поверх фонового изображения и Живого рисунка. Первая позволяет рисовать электронным пером поверх картинки, будто по кальке. А с помощью второй можно пройти видео-уроки от опытных художников, как создавать впечатляющие произведения с S Pen. В приложении множество простых пошаговых инструкций, демонстрирующих, как нарисовать все что угодно. На видео показаны, какие именно цвета и кисти используют художники, а также сам процесс работы над отдельными объектами, сценами и персонажами. Фильтр «Эскиз» создаст раскраски из любимых фотографий, оставляя на них только контуры. Полученные работы загружайте в социальную сеть PENUP, чтобы участники сообщества PENUP могли их увидеть, оценить, прокомментировать или сделать репост.





