Samsung скопировала Apple Watch Ultra, но забыла добавить самое важное

Олег

Фото: Apple Insider


Покупатели новеньких смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra жалуются в сети на отвратительное качество их сборки. Об этом пишет Apple Insider.

Ранее в сети уже появлялись жалобы на то, что у часов прямо из коробки криво посажен дисплей: когда часы расположены вертикально, циферблат часов смещен вбок. Теперь же проявился новый дефект сборки часов, к которому прибавилось странное отношение Samsung к своим клиентам.

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Пользователь Galaxy Watch Ultra купил часы 20 июля, а в середине августа у девайса просто отвалилась боковая кнопка — она полностью выпала из корпуса. Это крайне неприятная ситуация, но, к счастью, есть гарантия, подумал он. Мужчина обратился в Samsung и отправил часы на гарантийный ремонт, и неожиданно получил от бренда счет на $107. Похоже, эксперты Samsung не захотели менять часы на новые и решили списать поломку на криворукость клиента.

С момента релиза Galaxy Watch Ultra только ленивый не увидел в них внешнее сходство с Apple Watch Ultra, однако есть и различия — качество сборки и уровень послепродажного обслуживания Samsung и Apple. 

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Источник:
Apple Insider
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Комментарии

ierom
+131
ierom
Сплошной фильм Афоня )) — все вещи стали делать одноразовые...
час назад в 15:06
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