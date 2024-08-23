Samsung скопировала Apple Watch Ultra, но забыла добавить самое важное



Покупатели новеньких смарт-часов Samsung Galaxy Watch Ultra жалуются в сети на отвратительное качество их сборки. Об этом пишет Apple Insider.



Ранее в сети уже появлялись жалобы на то, что у часов прямо из коробки криво посажен дисплей: когда часы расположены вертикально, циферблат часов смещен вбок. Теперь же проявился новый дефект сборки часов, к которому прибавилось странное отношение Samsung к своим клиентам.







Пользователь Galaxy Watch Ultra купил часы 20 июля, а в середине августа у девайса просто отвалилась боковая кнопка — она полностью выпала из корпуса. Это крайне неприятная ситуация, но, к счастью, есть гарантия, подумал он. Мужчина обратился в Samsung и отправил часы на гарантийный ремонт, и неожиданно получил от бренда счет на $107. Похоже, эксперты Samsung не захотели менять часы на новые и решили списать поломку на криворукость клиента.



С момента релиза Galaxy Watch Ultra только ленивый не увидел в них внешнее сходство с Apple Watch Ultra, однако есть и различия — качество сборки и уровень послепродажного обслуживания Samsung и Apple.