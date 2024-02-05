Samsung скопировала айфон в Galaxy S24 Ultra, но сэкономила — и вот что получилось



Компания Samsung сэкономила на своем флагмане и он получился хуже, чем конкурент от Apple. Об этом рассказал блогер Зак Нельсон на своем YouTube-канале JerryRigEverything.



Блогер решил сравнить титан в Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro. Он разобрал южнокорейскую новинку и обнаружил, что титан на рамке лишь снаружи, а её основа алюминиевая — аналогично корпус собран и в iPhone 15 Pro. Нельсон взял образцы титана из Galaxy S24 Ultra и отнес их в лабораторию Moxtek.







Анализ показал, что Samsung использовала в своем флагмане титан второго класса, тогда как Apple сделала рамку айфона из титана пятого класса — он считается более дорогим и высококлассным. Как следствие, прочность материала тоже разная.











По подсчетам Нельсона, Samsung потратила на титан для рамки каждого S24 Ultra примерно 3-5 долларов, а Apple — 10-15 долларов. Анализ показал, что Samsung использовала в своем флагмане титан второго класса, тогда как Apple сделала рамку айфона из титана пятого класса — он считается более дорогим и высококлассным. Как следствие, прочность материала тоже разная.По подсчетам Нельсона, Samsung потратила на титан для рамки каждого S24 Ultra примерно 3-5 долларов, а Apple — 10-15 долларов.