Samsung скопировала айфон в Galaxy S24 Ultra, но сэкономила — и вот что получилось

Олег

Рамка Galaxy S24 Ultra


Компания Samsung сэкономила на своем флагмане и он получился хуже, чем конкурент от Apple. Об этом рассказал блогер Зак Нельсон на своем YouTube-канале JerryRigEverything.

Блогер решил сравнить титан в Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro. Он разобрал южнокорейскую новинку и обнаружил, что титан на рамке лишь снаружи, а её основа алюминиевая — аналогично корпус собран и в iPhone 15 Pro. Нельсон взял образцы титана из Galaxy S24 Ultra и отнес их в лабораторию Moxtek.

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Анализ показал, что Samsung использовала в своем флагмане титан второго класса, тогда как Apple сделала рамку айфона из титана пятого класса — он считается более дорогим и высококлассным. Как следствие, прочность материала тоже разная.

S24 Ultra

Рамка S24 Ultra (разложилась на титан и палки)

По подсчетам Нельсона, Samsung потратила на титан для рамки каждого S24 Ultra примерно 3-5 долларов, а Apple — 10-15 долларов. 

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+38
zerocell
Ну это неоспоримое преимущество. Теперь точно айфон куплю.
30 минут назад
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