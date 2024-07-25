Samsung скопирует очередную топовую функцию iPhone, чтобы добавить её в One UI 7.0

Фархад
S24 U

Компания Samsung планирует реализовать в будущем масштабном обновлении One UI 7.0 некое подобие функций Dynamic Island и Live Activity, которые появились в iPhone около двух лет назад.

Инсайдер под ником chunvn8888 поделился информацией, что во внутренней тестовой сборке One UI 7.0 на базе Android 15 появились функции, очень похожие на Dynamic Island и Live Activity в iOS. Однако в случае с устройствами Samsung, «динамический остров» с возможностью управления приложением не проявляется через вырез селфи-камеры. Он расположен в верхней строке слева. Возможно, ближе к релизу его расположение можно будет задавать вручную.

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Второе нововведение выводит уведомления на экран блокировки, которые могут автоматически обновляться в режиме реального времени. Например, доставка продуктов или результаты спортивного матча.

Ожидается, что Samsung выпустит One UI 7.0 для флагманов последних нескольких лет уже в сентябре.
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Источник:
SamMobile
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