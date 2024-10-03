Samsung скопирует одну из полезных функций iOS 18 для быстрого поиска фото и видео

Фархад
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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился информацией о том, что компания Samsung внедрит в будущее обновление One UI 7.0 улучшеный поиск фотографий на основе ИИ. Нечто похожее Apple обещает реализовать с помощью Apple Intelligence в следующих сборках iOS 18.

Источник не раскрыл подробностей об оптимизации и поиска фотографий в галерее с помощью искусственного интеллекта. Однако портал SamMobile считает, что Samsung интегрирует функцию поиска из Google Фото. Достаточно будет описать нужный предмет, а система сама найдёт его на фото и видео в вашей галерее.

Ожидается, что Samsung представит следующее масштабное обновление One UI 7.0 в рамках конференции Samsung Developer Conference 2024 уже на этой неделе, а его релиз состоится в конце октября.

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Источник:
SamMobile
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