Samsung скопирует одну из полезных функций iOS 18 для быстрого поиска фото и видео

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился информацией о том, что компания Samsung внедрит в будущее обновление One UI 7.0 улучшеный поиск фотографий на основе ИИ. Нечто похожее Apple обещает реализовать с помощью Apple Intelligence в следующих сборках iOS 18.Источник не раскрыл подробностей об оптимизации и поиска фотографий в галерее с помощью искусственного интеллекта. Однако портал SamMobile считает, что Samsung интегрирует функцию поиска из Google Фото. Достаточно будет описать нужный предмет, а система сама найдёт его на фото и видео в вашей галерее.Ожидается, что Samsung представит следующее масштабное обновление One UI 7.0 в рамках конференции Samsung Developer Conference 2024 уже на этой неделе, а его релиз состоится в конце октября.