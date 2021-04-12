Samsung работает над технологией сдвига матрицы в своем будущем смартфоне. Об этом рассказал SamMobile со ссылкой на анонимный источник.
iPhone 12 Pro Max стал первым и единственным смартфоном от Apple, который получил технологию сдвига матрицы. Это продвинутая система стабилизации изображения, которая помогает при съемке в движении. Или даже когда дрожат руки — та самая нелюбимая фотографами «шевелинка». По сути, компенсировать движение при съемке можно двумя способами: физически или программно. Иногда производители смартфонов используют сразу оба этих метода.
- Цифровая стабилизация применяется в мобильных устройствах уже очень давно, но пока она не дает результатов, сравнимых с оптической (физической).
- Физическая стабилизация, в основном, применяется на одном из двух элементов камеры: линзы или матрицы.
В подавляющем большинстве смартфонов производитель стабилизирует как раз линзу — она ведь и без того подвижна (чтобы обеспечить фокусировку), а значит её легко «шевелить» в нужном направлении вслед за трясущимся смартфоном. В подвижности линзы можно убедиться, если поднести камеру смартфона к уху и слегка потрясти его — стеклышки издадут звук.
Гораздо сложнее стабилизировать матрицу. Почему? А потому что она обычно жестко «усаживается» на плате и двигать её независимо от всего смартфона в таком случае просто невозможно. Однако, стабилизируя матрицу, можно добиться гораздо лучших снимков, ведь именно матрица собирает информацию с линзы и передает её в «мозги» устройства. Здесь-то и кроется инновация.
Компания Apple решила победить неудобство внедрения сдвига матрицы весьма интересным способом — матрица камеры в iPhone 12 Pro Max теперь не посажена намертво на плату, а соединяется с ней своего рода контактными площадками. А в пределах этих площадок камеру можно смещать, при этом не теряя коннекта с платой. Само собой, матрица не болтается внутри модуля камера «в свободном полете», а движется только по необходимости и строго под управлением процессора iPhone.
В результате можно получить резкие снимки даже тогда, когда обычная камера «смажет». Кстати, компания заявляет, что положение матрицы корректируется до 5000 раз в секунду.
Apple внедрила сдвиг матрицы только в самый дорогой и продвинутый iPhone 12 Pro Max. Согласно утечкам, Samsung тоже разрабатывает свою версию стабилизации сенсора камеры — аналитики считают, что именно для этого компания недавно начала сотрудничать с известным фотобрендом Olympus, и надеются, что новая технология будет применена уже в Galaxy S22 и Fold 3.
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