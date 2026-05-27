Samsung спрятала в One UI 8.5 две полезнейших настройки клавиатуры. Вот где их искать

Олег


Компания Samsung провела редизайн системы с выходом One UI 8.5 и, среди прочего, удалила несколько важных и нужных настроек клавиатуры из быстрого доступа. К счастью, в самой системе они сохранились, просто доступ к ним теперь не настолько очевиден. 

Как пишет SamMobile, на панели настроек нативной клавиатуры появилась новая кнопка «Темы», при этом оттуда удалены сразу две кнопки: извлечение текста и размер клавиатуры.



Каждая из пропавших опций всё еще доступа «окольными путями»: 

  • Извлечь текст: вместо этой фичи Samsung теперь рекомендует использовать встроенную функцию «Сканировать текст» в приложении «Камера». 
  • Размер клавиатуры: откройте настройки клавиатуры и выберите «Размер и прозрачность».

Скорее всего, изменения произошли в рамках упрощения внешнего вида клавиатуры. К слову, вот тут мы перечисляли, какие устройства Galaxy получают One UI 8.5 прямо сейчас, а тут публиковали полный перечень совместимых с ней девайсов. 
Источник:
SamMobile
