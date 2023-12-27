Samsung стащила очередную фичу Apple. Запущен аналог Continuity для смартфонов Galaxy и ноутбуков на Windows

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Южнокорейский производитель техники Samsung выпустил приложение Samsung Phone для Windows. Оно предлагает некий аналог функции непрерывности на iPhone для связки из смартфона Galaxy и ноутбука под управлением Windows.Приложение позволяет отвечать на телефонные звонки прямо с компьютера. Утилита уже доступна в Microsoft Store, но на момент публикации статьи его можно установить только на устройства серии Galaxy Book 4. Вполне вероятно, что Samsung скоро снимет это ограничение.Стоит отметить, что у Microsoft есть собственная утилита Link to Windows, которая позволяет подключить любой смартфон с Android 9.0 и новее к ПК. При этом пользователь сможет запускать приложение с мобильного, переносить контакты и многое другое.