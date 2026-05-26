Samsung сжалилась над старым Galaxy и решила обновить его на One UI 8.5. Очень странно!

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Samsung готовит большой апдейт One UI для смартфона, который старше всех остальных совместимых моделей. Об этом пишет SammyFans. 

Чуть ранее мы сообщали, что вся линейка Galaxy S22 получит One UI 8.5, так как оно станет последним для этих смартфонов. Более старые Galaxy S21 уже не попадают в график, однако Samsung, похоже, решила сделать исключение для одной модели. 

Согласно источнику, на индийском сайте поддержки компании энтузиаст обнаружил упоминание Galaxy S21 FE — первого смартфона линейки «фан-эдишен». Он одиноко указан наряду с моделями Galaxy S22, при этом в списке отсутствуют S21 и даже S21 Ultra. Рядом с устройством указано, что выход прошивки запланирован на июнь текущего года. 



Любопытно, что бета-тестирование для S21 FE было недоступно, несмотря на то, что он работает на Android 16. 
Источник:
SammyFans
