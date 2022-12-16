Samsung ударила Apple по самому больному в новом видео-троллинге iPhone

Компания Samsung снова выпустила насмешливый ролик, который выставляет iPhone и Apple в неприглядном свете. На него обратили внимание в MacRumors.
В последнее время команда Samsung очень продуктивна и выпускает видеоролики один за другим. Основная мысль этих видео проста: «Samsung — сила, iPhone — могила». Очередное видео играет на естественном чувстве человека — желании «быть своим» в компании друзей.
Главный герой видео сидит на заборе, и вдруг с ним начинает разговор проходящая мимо девушка, владелица Galaxy Z Flip 4. Она говорит, что раньше она была, как он — сидела на заборе между Samsung и iPhone. Парень говорит, что очень хочет классный Galaxy, но переживает, что его друзья будут им недовольны.
На эти переживания девушка отвечает, что беспокоиться не о чем: когда он купит Galaxy Z Fold 4, то люди не оставят его в покое и будут ходить за ним толпами. В качестве доказательства она вручает ему «раскладушку», и парня тут же обступают восторженные зеваки. Радостный, он спрыгивает с забора в сторону Samsung.
В каком-то смысле можно сказать, что Samsung попала в точку — ведь у Apple действительно нет складных смартфонов в линейке. Любопытно, что сама Apple не практикует подобные маркетинговые ходы — компания никогда не сравнивает iPhone со смартфонами других брендов и не снимает насмешливых видео.
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