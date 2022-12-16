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Samsung ударила Apple по самому больному в новом видео-троллинге iPhone

Олег

iPhone


Компания Samsung снова выпустила насмешливый ролик, который выставляет iPhone и Apple в неприглядном свете. На него обратили внимание в MacRumors.

В последнее время команда Samsung очень продуктивна и выпускает видеоролики один за другим. Основная мысль этих видео проста: «Samsung — сила, iPhone — могила». Очередное видео играет на естественном чувстве человека — желании «быть своим» в компании друзей.

Главный герой видео сидит на заборе, и вдруг с ним начинает разговор проходящая мимо девушка, владелица Galaxy Z Flip 4. Она говорит, что раньше она была, как он — сидела на заборе между Samsung и iPhone. Парень говорит, что очень хочет классный Galaxy, но переживает, что его друзья будут им недовольны.

На эти переживания девушка отвечает, что беспокоиться не о чем: когда он купит Galaxy Z Fold 4, то люди не оставят его в покое и будут ходить за ним толпами. В качестве доказательства она вручает ему «раскладушку», и парня тут же обступают восторженные зеваки. Радостный, он спрыгивает с забора в сторону Samsung. 



В каком-то смысле можно сказать, что Samsung попала в точку — ведь у Apple действительно нет складных смартфонов в линейке. Любопытно, что сама Apple не практикует подобные маркетинговые ходы — компания никогда не сравнивает iPhone со смартфонами других брендов и не снимает насмешливых видео.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+17
winp
Насмешливое видео может и да, но наш процессор в 100кк раз лучше, производительнее и тд (любая новая презентация)=)
Вчера в 21:01
#
Дмитрий Павлов
+101
Дмитрий Павлов
В днс брал на витрине подержать фолд и флип, ощущения так себе. На новых смартфонах заломы по центру уже есть, горб виден сразу и напрягает. Мне ни разу не попадались те, кто такими раскладушками пользуются. Наверное после каждого открытия-закрытия посередине экран будет становиться все говенее))) Если айфон таким будет я себе точно не возьму.
Вчера в 21:08
#
+4146
Gabriel Дмитрий Павлов
С вашей боязнью заломов и сгибов лучше не покупать кожаную обувь, кожаную мебель и аксессуары тоже не надо.
Вчера в 22:07
#
+301
d’Autriche Gabriel
Сейчас бы обувь за 3-20к сравнивать с техникой за 100. Или сколько эта срань стоит?
2 часа назад в 23:01
#
+4146
Gabriel
Итак дорогая редакция, вы так и не выучили что такое идиома)
Реклама для США , и это не троллинг и злой подкол.
Основной посыл «будь решительнее»
Пока вы не научитесь понимать западную культуру общения( звучит слишком громко)
Лучше не пишите такие статьи, глупо выглядит.
Вчера в 22:05
#
Bor™
+563
Bor™
Что то я не наблюдаю поклонников самсунга в брендовых точках да и в мульти брендах. Это я про польшу, чехию и австрию. А вот в apple полно всегда народу.
час назад в 23:33
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Konstantin Bulatnikov
+103
Konstantin Bulatnikov
У меня доме лежит iPhone SE-1 и работает как часы, я с ним бегаю. Аппарат если я не ошибаюсь 2016 года. Так же MacBook Pro 2011 батарея 800 циклов и он держит часа 3-4. И не нужно г..... от Samsung с конским ценником.
32 минуты назад
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