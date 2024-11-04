Samsung удивит возможностями One UI 7. Фанаты Apple, только не злитесь

Прошивку улучшат новыми функциями искусственного интеллекта.
Об этом рассказал инсайдер Чун Бхай в своем X-аккаунте. Он утверждает, что нашел функцию сводок уведомлений в коде слитого обновления One UI 7. Аналогичный инструмент есть среди функций Apple Intelligence, однако в Galaxy AI он пока работает только с корейским текстом. Скорее всего, в дальнейшем его поддержка будет расширяться.
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Инсайдер также указал, что AI-уведомления могут не посетить устройства среднего класса вроде серии Galaxy AI и станут эксклюзивом только на флагманских телефонах Samsung. Релиз One UI 7 на базе Android 15 ожидается в 2025 году с релизом серии Galaxy S25.