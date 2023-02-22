Samsung уличили в хитрой настройке камер Galaxy S23 Ultra. Apple так не делает

Пользователь Samsung Galaxy S23 Ultra обратил внимание, что камера смартфона выдает совершенно разные снимки в почти одинаковых условиях. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.Согласно источнику, пользователь с ником Golden Reviewer сделал два снимка на свой новенький Samsung Galaxy S23 Ultra. Одно фото было создано с эталонным увеличением 20х, которым так гордится компания, и которое упоминается во всех рекламных материалах, а второе — со значением 19,8x. Результат оказался неожиданным.Первая фотография сделана с зумом 19,8х, а вторая — 20х. Они очевидно отличаются: правая выглядит гораздо лучше благодаря цифровой обработке. При этом значения зума практически равны и не должны давать такой разницы при съемке. И если отличия в резкости можно объяснить переходом между разными линзами, то цветокоррекция явно была сделана программно.Судя по всему, Samsung настроила камеру таким образом, чтобы она выдавала эталонно красивые снимки лишь на зуме 20х, который упоминается в рекламной кампании. При этом настроить алгоритм обработки фото и на другие уровни зума компания подзабыла, либо не сделала намеренно.Другие производители смартфонов — например, Apple — тоже нередко рекламируют те или иные «киллер-фичи» своих новинок. Однако «яблочная» компания обычно не допускает подобных промахов и старается быть последовательной, в частности, на iPhone 14 Pro Max цифровая обработка на разных уровнях зума не отличается.