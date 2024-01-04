Две новинки Samsung Galaxy лишились важных обновлений OneUI прямо с момента релиза

Фото: Samsung
Компания Samsung не будет выпускать ежемесячные обновления для двух новинок Galaxy. Об этом пишет SamMobile.
Речь идет о смартфонах Samsung Galaxy A15 и Galaxy A25. Они были представлены совсем недавно и стали первыми устройствами компании с предустановленной OneUI 6.0 на базе Android 14. Сейчас стало известно, что эти «среднебюджетки» получат меньше обновлений, чем другие, прямо со старта продаж.
Компания Samsung не будет выпускать ежемесячные обновления для двух новинок Galaxy. Об этом пишет SamMobile.
Речь идет о смартфонах Samsung Galaxy A15 и Galaxy A25. Они были представлены совсем недавно и стали первыми устройствами компании с предустановленной OneUI 6.0 на базе Android 14. Сейчас стало известно, что эти «среднебюджетки» получат меньше обновлений, чем другие, прямо со старта продаж.
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Samsung обещает выпускать для них патчи безопасности раз в три месяца, тогда как обычно новые смартфоны получают апдейты каждый месяц. Скорее всего, в этот раз компания решила сразу обозначить класс устройств: бюджетные и среднебюджетные смартфоны Galaxy чаще всего получают лишь ежеквартальные апдейты.
При этом Samsung обещает предоставить Galaxy A15 и Galaxy A25 четыре поколения ОС Android, что очень неплохо для смартфонов такого ценового сегмента.