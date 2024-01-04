Две новинки Samsung Galaxy лишились важных обновлений OneUI прямо с момента релиза

Фото: Samsung



Компания Samsung не будет выпускать ежемесячные обновления для двух новинок Galaxy. Об этом пишет SamMobile.



Речь идет о смартфонах Samsung Galaxy A15 и Galaxy A25. Они были представлены совсем недавно и стали первыми устройствами компании с предустановленной OneUI 6.0 на базе Android 14. Сейчас стало известно, что эти «среднебюджетки» получат меньше обновлений, чем другие, прямо со старта продаж.







Samsung обещает выпускать для них патчи безопасности раз в три месяца, тогда как обычно новые смартфоны получают апдейты каждый месяц. Скорее всего, в этот раз компания решила сразу обозначить класс устройств: бюджетные и среднебюджетные смартфоны Galaxy чаще всего получают лишь ежеквартальные апдейты.



При этом Samsung обещает предоставить Galaxy A15 и Galaxy A25 четыре поколения ОС Android, что очень неплохо для смартфонов такого ценового сегмента.