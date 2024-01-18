Samsung вернула в смартфоны Galaxy то, за что фанаты критиковали её много лет

Олег

Exynos


Компания Samsung перешла на чипы Exynos в своих новинках Galaxy. Об этом пишет SamMobile.

Ранее уже появлялись слухи о том, что бренд вернется на собственные чипы для большинства стран мира. В своих флагманах Samsung собиралась использовать новейший Exynos 2400, и случилось именно это, несмотря на очень прохладное отношение к данным процессорам со стороны пользователей.

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Как мы писали, линейку Galaxy S24 представили с чипами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — все три модели получили именно его. Однако это касается лишь смартфонов для рынка США и еще нескольких стран. Позже стало известно, что в подавляющем большинстве регионов эти новинки будут продаваться с чипами Exynos 2400. Впрочем, 4-нм чип «на бумаге» не так уж плох: Samsung использовала новейшие ядра ARM и графический процессор Xclipse 940 на базе AMD RDNA3.

Несмотря на то, что процессор очень продвинут технически, можно не сомневаться, что фанаты будут критиковать компанию за «возвращение к истокам». Exynos негласно считается медленным, горячим и довольно глючным. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Ckor_30
+660
Ckor_30
Exynos 💩
46 минут назад
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