Samsung внезапно огорчила почти всех владельцев смартфонов Galaxy

Олег

Фото: Unsplash


Компания Samsung обнародовала список смартфонов Galaxy, которые получат следующее важное обновление One UI. Список моделей оказался очень скромным.

Согласно посту в X-Twitter, речь идет о One UI 6.1.1. Эта прошивка должна выйти до конца июля, а получат её неожиданно мало устройств Galaxy. Вот полный перечень:

  • Линейка Galaxy S22;
  • Линейка Galaxy S23;
  • Линейка Galaxy S24;
  • Galaxy S23 FE;
  • Galaxy Z Fold4;
  • Galaxy Z Flip4;
  • Galaxy Z Fold5;
  • Galaxy Tab S8;
  • Galaxy Tab S9.

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К сожалению, смартфонов серии A и М здесь нет совсем, как и флагманов прошлых лет вроде S21 или S20. Ожидается, что One UI 6.1.1 привнесет новые функции искуственного интеллекта, а также заметные улучшения камеры. 

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Источник:
Twitter
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