Samsung внезапно огорчила почти всех владельцев смартфонов Galaxy



Компания Samsung обнародовала список смартфонов Galaxy, которые получат следующее важное обновление One UI. Список моделей оказался очень скромным.



Согласно посту в X-Twitter, речь идет о One UI 6.1.1. Эта прошивка должна выйти до конца июля, а получат её неожиданно мало устройств Galaxy. Вот полный перечень:



Линейка Galaxy S22;

Линейка Galaxy S23;

Линейка Galaxy S24;

Galaxy S23 FE;

Galaxy Z Fold4;

Galaxy Z Flip4;

Galaxy Z Fold5;

Galaxy Tab S8;

Galaxy Tab S9.

Компания Samsung обнародовала список смартфонов Galaxy, которые получат следующее важное обновление One UI. Список моделей оказался очень скромным.Согласно посту в X-Twitter, речь идет о One UI 6.1.1. Эта прошивка должна выйти до конца июля, а получат её неожиданно мало устройств Galaxy. Вот полный перечень:



К сожалению, смартфонов серии A и М здесь нет совсем, как и флагманов прошлых лет вроде S21 или S20. Ожидается, что One UI 6.1.1 привнесет новые функции искуственного интеллекта, а также заметные улучшения камеры.