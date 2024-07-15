Samsung внезапно огорчила почти всех владельцев смартфонов Galaxy

Компания Samsung обнародовала список смартфонов Galaxy, которые получат следующее важное обновление One UI. Список моделей оказался очень скромным.
Согласно посту в X-Twitter, речь идет о One UI 6.1.1. Эта прошивка должна выйти до конца июля, а получат её неожиданно мало устройств Galaxy. Вот полный перечень:
- Линейка Galaxy S22;
- Линейка Galaxy S23;
- Линейка Galaxy S24;
- Galaxy S23 FE;
- Galaxy Z Fold4;
- Galaxy Z Flip4;
- Galaxy Z Fold5;
- Galaxy Tab S8;
- Galaxy Tab S9.
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К сожалению, смартфонов серии A и М здесь нет совсем, как и флагманов прошлых лет вроде S21 или S20. Ожидается, что One UI 6.1.1 привнесет новые функции искуственного интеллекта, а также заметные улучшения камеры.