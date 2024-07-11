Samsung внезапно огорчила всех, кто хочет купить новенькие Galaxy Watch



Компания Samsung лишила новые модели своих часов полезной функции, которая присутствовала в линейке много лет. Пользоваться ими станет менее удобно.



В ходе Galaxy Unpacked об этом изменении умолчали, но сейчас стало известно — Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra лишились беспроводной зарядки от смартфонов. Эта функция называлась Wireless PowerShare и позволяла быстро подзарядить «умирающие» часы, положив их на заднюю панель совместимого смартфона Galaxy и некоторых других Android-смартфонов.







Об этом печальном изменении Samsung написала на сайте поддержки своих продуктов и объяснила, что всё дело в конструктивных особенностях часов. Новинки оснащены продвинутыми датчиками здоровья, из-за которых пришлось изменить форму стекла нижней крышки. Беспроводная зарядка усложнилась, поэтому Samsung приняла решение отключить её вовсе.