Samsung внезапно огорчила всех, кто хочет купить новенькие Galaxy Watch

Олег

Galaxy Watch


Компания Samsung лишила новые модели своих часов полезной функции, которая присутствовала в линейке много лет. Пользоваться ими станет менее удобно.

В ходе Galaxy Unpacked об этом изменении умолчали, но сейчас стало известно — Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra лишились беспроводной зарядки от смартфонов. Эта функция называлась Wireless PowerShare и позволяла быстро подзарядить «умирающие» часы, положив их на заднюю панель совместимого смартфона Galaxy и некоторых других Android-смартфонов.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Об этом печальном изменении Samsung написала на сайте поддержки своих продуктов и объяснила, что всё дело в конструктивных особенностях часов. Новинки оснащены продвинутыми датчиками здоровья, из-за которых пришлось изменить форму стекла нижней крышки. Беспроводная зарядка усложнилась, поэтому Samsung приняла решение отключить её вовсе. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5Google
Cсылки по теме:
Samsung официально выпустила гаджет будущего, которого до сих пор нет у Apple
Samsung представила Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra. Где-то мы это уже видели
Раскрыто главное нововведение самых крутых Galaxy Watch в истории

Рекомендации

Рекомендации

Galaxy Watch 7 удивят всех, и вот почему
«Сбербанк» поменял условия обслуживания карт. Что изменилось?
Google приготовила приятный сюрприз для владельцев Galaxy Watch и Pixel Watch
Обновление One UI 6.1 принесло на смартфоны Galaxy неприятный глюк

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии