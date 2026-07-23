Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Samsung внезапно порадовала фанатов Galaxy Watch — теперь не хуже Apple Watch!

Олег

Фото: Абхиджит Мишра / SamMobile

Компания Samsung увеличивает срок программной поддержки своих часов Galaxy. Об этом пишет SamMobile. 

Согласно источнику, на презентации Unpacked в Лондоне было объявлено, что новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 гарантированно получат пять крупных обновлений ОС и патчи безопасности в течение пяти лет — вплоть до 2031 года. Это на год больше, чем у прошлых поколений, которые, начиная с Galaxy Watch 4, получали лишь четыре апдейта ОС. 

Пока неизвестно, распространится ли новая политика на смарт-часы прошлых лет, и если да, то на какие именно. Основной конкурент Samsung — Apple — также обновляет свои часы в течение 5 лет. 

Напомним, что обе новинки работают на Wear OS 7 и One UI 9 Watch из коробки. На старте базовые Galaxy Watch 9 продаются за $379 (около 30 тыс руб по курсу), а флагманские Galaxy Watch Ultra 2 с LTE — за $699 (55 тыс руб по курсу). Мировые продажи устройств стартуют 7 августа.
0
Источник:
SamMobile
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Samsung представила новую серию Galaxy Z Fold8, а также умные часы Galaxy Watch9 и Watch Ultra2
Как установить на Galaxy Watch APK-приложения, которых нет в магазине
Apple хочет «окольцевать» владельцев iPhone. Новый гаджет может похоронить Apple Watch

Рекомендации

Рекомендации

⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также