Samsung внезапно порадовала фанатов Galaxy Watch — теперь не хуже Apple Watch!
Фото: Абхиджит Мишра / SamMobile
Компания Samsung увеличивает срок программной поддержки своих часов Galaxy. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, на презентации Unpacked в Лондоне было объявлено, что новые Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 гарантированно получат пять крупных обновлений ОС и патчи безопасности в течение пяти лет — вплоть до 2031 года. Это на год больше, чем у прошлых поколений, которые, начиная с Galaxy Watch 4, получали лишь четыре апдейта ОС.
Пока неизвестно, распространится ли новая политика на смарт-часы прошлых лет, и если да, то на какие именно. Основной конкурент Samsung — Apple — также обновляет свои часы в течение 5 лет.
Напомним, что обе новинки работают на Wear OS 7 и One UI 9 Watch из коробки. На старте базовые Galaxy Watch 9 продаются за $379 (около 30 тыс руб по курсу), а флагманские Galaxy Watch Ultra 2 с LTE — за $699 (55 тыс руб по курсу). Мировые продажи устройств стартуют 7 августа.
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